世界盃外圍賽︱港足初選鬥烏茲別克　杜度首獲召　主場改旺角場

香港足球代表隊今年3月將繼續出戰世界盃亞洲區外圍賽第二圈，分別主場迎戰及作客「宿敵」烏茲別克，當中主場一戰會在旺角大球場舉行，球隊30人初選名單出爐。



港隊今年初曾征戰亞洲盃決賽周，當時26人決選名單中，除已宣布告別港隊的鞠盈智外，謝家強、勞烈斯與黃威都無緣今次初選，其餘球員包括剛轉投中超球會的孫銘謙、周緣德、安永佳都有份。

港足上一場世界盃外圍賽是去年11月主場對土庫曼，當時與對手踢成2：2。（資料圖片／廖雁雄攝）

本在亞洲盃初選名單、最終被剔走的保羅、鐘樂安、黃梓浩、徐宏傑、梁諾恆、顏樂楓、艾華則「回歸」；2月中領取特區護照的杜度，就首度獲徵召，但另一位新「入籍兵」、東方前鋒洛迪古斯卻沒有入圍。

杜度2月中領取特區護照。（理文提供）

港隊預計會於3月18日集合、展開這輪國際賽期的訓練，球隊會先於3月21日在主場旺角大球場迎戰烏茲別克，再於3月26日作客烏茲別克首都塔什干。

值得留意，港足上場世盃外主場在香港大球場舉行，今次則改在只能容納約6600人的旺角場，相信是跟4月初舉行的「香港國際七人欖球賽」有關。而港足主教練安達臣在1月底省港盃首回合後曾指，本地賽事多在旺角場上演，港足球員更易適應這場地。

港隊目前在世界盃外圍賽E組兩戰取得1和1負排榜尾，分組賽尚餘4場，每組首兩名直接出線世界盃外圍賽第三圈。

港足世界盃外圍賽30人初選名單：



門將：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）、保羅（傑志）



後衛：李毅凱、杜度、徐宏傑（理文）、孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、周緣德（河南隊）、陳晉一、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）、梁諾恆（浙江隊）



中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、張憙延、顏樂楓、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）



前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（深圳新鵬城）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、艾華頓（理文）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）



港足3月世界盃外圍賽賽程：



香港 Vs 烏茲別克

日期：3月21日

地點：旺角大球場

時間：08：00pm



烏茲別克 Vs 香港

日期：3月26日

地點：烏茲別克塔什干國家體育場

香港時間：10：30pm

