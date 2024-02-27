安永佳加盟「中超曼城」深圳新鵬城　人氣王3月10日迎首戰

香港足球代表隊前鋒安永佳，早前盛傳加盟中超升班馬深圳新鵬城（前稱四川九牛），今日（27日）這位人氣前鋒正式亮相在球會的季前記者會。



深圳新鵬城被稱為「中超曼城」，主要是因為這支前身為四川九牛的球隊，與曼城同屬「城市足球集團」（City Football Group），同一集團的亞洲球會包括日職的橫濱水手及印度的孟買城。

深圳新鵬城今季改頭換面、從四川遷到深圳，以寶安體育場為基地，發布新會徽時，也明言：「以圓形為基礎布局，與城市足球集團旗下諸多俱樂部一致」，而會徵中央的標記也有解釋：「三角造型的深圳拼音縮寫SZ為創意靈感，勾勒出深圳市諸多知名地標及景觀，如世界之窗、梧桐山及深圳市花簕杜鵑等形象。」

深圳新鵬城的新會徽。（微博）

球會今日在五洲賓館舉行發布會，當中盛傳加盟多時的安永佳也正式在新東家亮相，他會穿起19號球衣。安永佳自2022年北上到中甲落班後表現可人，上季在廣西平果哈嘹成為中甲神射手兼賽季最佳球員，加上帥氣外貌，令他大受歡迎。

從微博影片可見，安永佳在記招上台時獲得不少歡呼聲，參加了季前發布會的球迷也指他是球員當中「人氣最高」的。

安永佳（後排左五）亮相新東家記招。（微博）

雖然深圳新鵬城被稱為「中超曼城」，但作為升班球隊，難言擁有跟曼城在英超般的競爭力，從球隊陣容看來，與列強如上海上港、上海申花、北京國安距離不小。

球會總經理湯錫鋼接受《足球報》採訪時也未提爭標，稱：「深圳新鵬城的定位是打造一支專業化、國際化、職業化的隊伍……比成績更重要的，是要建立一家可持續長遠發展、專業化、職業化的足球俱樂部，在深圳長期發展，讓大家真心熱愛這家俱樂部，讓所有的深圳市民為這支球隊感到自豪。」

深圳新鵬城今季中超首戰，將於3月10日晚上8時在寶安體育場對天津津門虎，球隊的季票已經開售。