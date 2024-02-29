港足前鋒孫銘謙外流滄州雄獅　新季第五位中超港腳　東方失主力

港超聯東方足球隊宣布，23歲港足前鋒孫銘謙轉投中超滄州雄獅（前稱：石家莊永昌），是繼日前轉投深圳新鵬城的安永佳、河南隊中堅周緣德後，今年第三位加盟中超球會的港腳。



東方足球隊公布，前鋒孫銘謙轉投中超滄州雄獅，連同日前轉投深圳新鵬城的安永佳、梅州客家右閘茹子楠、浙江隊中堅梁諾恆及河南隊守將周緣德，孫銘謙是新球季第五位效力中超球會的港腳；也是東方繼茹子楠後，近年第二名外流中超的球員。

孫銘謙獲一班東方隊友歡送。（東方提供）

孫銘謙向東方球迷致歉，指明白自己在季中突然離隊，會對東方部署造成一定影響；並解釋因時間所限，未能到球場跟擁躉道別。

「多謝球會全力支持及幫忙，讓我可以迎接新挑戰。希望得到球迷諒解，多謝每位球迷在場外吶喊助威，會好好記住大家打氣的模樣，我一定會繼續努力，希望將來球場再見。」

孫銘謙為新球隊拍攝造型照。（東方提供）

據悉今次交易牽涉轉會費，而滄州雄獅非單憑亞洲盃決賽周或杭州亞運表現而羅致孫銘謙，而是分析了他對上一整季的比賽及數據而下決定，但這位在東方主要出任進攻位置的球員，在熱身賽為滄州雄獅先後擔任左後衛及左翼衛，未來在該隊能否踢前鋒或翼鋒，仍是未知數。

滄州雄獅則讚揚孫銘「球技出色，在場上拼勁十足，作為年輕隊員的他在場下也非常謙遜低調」，又透露他將身披32號球衣。

孫銘謙正式加盟中超滄州雄獅。（東方提供）

18歲已成大港腳 曾被指「重點培訓對象」

中學時期已在學界闖出名堂的孫銘謙，2017年隨拔萃男書院教練馮凱文於凱景出道，之後效力過和富大埔、天水圍飛馬，至2021年轉投東方，為這間老牌球會上陣55場、攻入25球，是球隊主力，並曾於香港足球明星選舉獲得「最佳前鋒」及「最佳年青球員」獎項。

杭州亞運時，孫銘謙串演後衛，助港隊打入四強。（資料圖片／林靄怡攝）

孫銘謙曾被時任教練郭嘉諾形容為港足「重點培訓對象」，他2018年便以18歲之齡代表港隊參與港澳埠際賽，翌年更正選登場助港隊贏得省港盃。2019年6月，他已完成「大港腳」地標戰，並出席年尾舉行的東亞足球錦標賽決賽周，目前已為港足上陣25場。

這位可勝任前鋒、左翼、左後衛的球員，是去年杭州亞運港隊主力，助球隊歷史性打入四強；而今年初舉行的亞洲盃決賽周，孫銘謙亦是大軍成員之一，在對伊朗及巴勒斯坦的分組賽中均有上陣。