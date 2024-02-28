港足中堅周緣德投中超河南隊　傳傑志收100萬人民幣轉會費

港足中堅周緣德現身中超河南隊（又稱：河南杜康）季前「出征儀式」，意味這位前傑志守將已離隊他投，網上有傳其轉會費超過100萬元人民幣。



傑志會長伍健早前透露，收到內地球會對周緣德的報價，這位中堅今日現身中超河南隊的季前儀式，雖然兩支球隊仍未正式公布，但意味周緣德已轉會至該隊。

網上有傳周緣德今次轉會費超過100萬人民幣（約110萬港元）；轉會網站《transfermarkt》則稱轉會費達14.5萬歐元（123萬港元），其身價也升至約40萬歐元（約339萬港元），該網站又稱，周緣德與河南簽約至2026年年底。

周緣德（前排最右）現身河南隊季前儀式，與全隊大合照。（微博）

在香港出生的周緣德現年25歲，他2022年於傑志正式「出道」，職業生涯首場比賽便是為「藍鳥」征戰該年亞冠盃16強對泰國巴吞聯的比賽。

周緣德上季以主力身份協助傑志贏得港超聯、銀牌和足總盃「三冠王」，是該季傑志上陣次數和上陣時間最多的球員，早前亦協助球隊衞冕高級組銀牌；他至今為傑志上陣46場，攻入3球。

周緣德在傑志最後一場比賽，是今月初的高級組銀牌決賽，他該仗助球隊衛冕成功。（傑志提供）

周緣德去年11月首度代表香港，他在上月舉行的亞洲盃決賽周中更搖身一變成為港足主力，在三場分組賽都擔任正選並踢足全場，表現獲主教練安達臣讚賞。