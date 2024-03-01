體院相隔3年再辦開放日 本月17日走進本地精英訓練基地
撰文：普利森
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香港體育學院相隔3年，再度舉辦公眾開放日，將在3月17日讓市民免費參觀。除了有機會親臨香港精英運動員的訓練基地，更有不同的體驗及運動員分享。
香港運動員近年在各大賽事屢獲佳績，如今有機會走進精英運動員的訓練基地，相隔3年，體院在今月17日舉辦開放日，即日起接受網上報名，費用全免。開放日當日有導賞團，參觀體院不同的場館及設施，更有不同的體驗，試玩乒乓球﹑風帆﹑高爾夫球等精英項目，亦可以接受體能測試，發掘運動潛能。此外，活動當日有不少的精英運動員進行示範及分享心得。
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