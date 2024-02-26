劍擊｜港隊男花失奧運入場券仍有得着　曾摘世錦獎牌挫世界勁旅

開羅站花劍世界盃告一段落，港隊男子花劍在團體賽力戰下獲「梗頸四」，自去年5月開展的奧運積分周期，巴黎奧運的團體賽資格亦塵埃落定，港隊已篤定無緣巴黎奧運，僅張家朗可參加個人賽。

回顧港隊男花今次奧運周期，亦非毫無收穫：首度登上世界錦標賽團體的頒獎台﹑兩次打入世界盃4強﹑又試過擊敗美國﹑日本﹑意大利等勁旅。縱然失落資格，仍無負這趟旅程。



港隊男子花劍打入開羅站世界盃4強，惟不足夠獲得奧運資格。（香港劍擊總會圖片）

4年前的花劍世界盃開羅站，港隊男子花劍勇挫韓國隊晉4強，首奪東京奧運的男花團體賽資格。今年的開羅站，同樣是奧運積分周期完結前的最後一站，港隊同樣躋身4強，但未能為港隊帶來奧運資格，港隊在4強憾負日本隊後，篤定失落巴黎奧運的團體賽資格。

蔡俊彥說過：「每次爭奧運資格，都有一種好想爭完就即刻退役嘅感覺。」巴黎奧運積分周期長達9個月，可想而知壓力有多大。雖則港隊男花未能拿下「1+3」的資格（即一個團體賽加3個個人賽席位），但張家朗的個人資格亦十分穩陣。

花劍世界盃｜港隊男花開羅站力戰獲「梗頸四」 失落巴黎奧運資格

縱然港隊男花失落團體資格，但張家朗的個人資格卻甚為穩陣。（香港劍擊總會圖片）

由去年5月的世界盃墨西哥站起，縱然失落奧運資格，但港隊在爭逐奧運資格的過程中，亦留下不少美好回憶。

上年7月底的世界錦標賽，港隊男花首度登上世錦團體賽的頒獎台，摘下港隊史上首面的世錦賽團體獎牌，過程中曾大逆轉淘汰意大利﹑銅牌戰力克美國隊。早前的東京站世界盃，銅牌戰力挫主場的日本隊，同時證明香港隊具備擊敗世界勁旅的能力。

劍擊世錦賽｜港隊男花勇挫世一美國隊歷史性奪銅 全隊表現出色

劍擊世界盃日本站｜男花港隊勇挫世界冠軍日本隊 奪團體賽銅牌

港隊男子花劍在上年世錦賽合力奪銅創歷史。（香港劍擊總會圖片）

最理想「第三人」仍待尋覓

奧運積分周期5站世界盃中，港隊只是巴黎站無緣8強，其中兩站更打入4強，加上世錦賽銅牌，還有張家朗和蔡俊彥在個人賽的佳績，戰績上不算失禮。

翻查奧運積分周期的7次賽事（不計杭州亞運），港隊曾經沿用4個不同組合，除了張家朗與蔡俊彥是「鐵膽」，餘下兩個位置，曾起用4名不同劍手，由世錦賽奪牌的楊子加及梁千雨，直至今站開羅站已換成崔浩然及吳諾弘。港隊不斷尋找張家朗與蔡俊彥以外的「第三人」，看來如今依然未能找到最合適的人選。

港隊奧運積分周期各站陣容



墨西哥站：張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然﹑吳諾弘

亞錦賽：張家朗﹑蔡俊彥﹑梁千雨﹑楊子加

世錦賽：張家朗﹑蔡俊彥﹑梁千雨﹑楊子加

土耳其站：張家朗﹑蔡俊彥﹑梁千雨、吳諾弘

東京站：張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然﹑吳諾弘

巴黎站：張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然﹑楊子加

開羅站：張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然﹑吳諾弘



由上年的世錦賽到開羅站，港隊男花的陣容已有4次不同的組合。（香港劍擊總會圖片）