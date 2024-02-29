羽毛球．德國賽｜鄧謝配復出響勝鼓　伍家朗負韓國球手首圈止步

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，在今年1月的印度公開賽時，因為謝影雪右膝受傷而退賽，這對港隊組合今周在德國公開賽復出，首圈面對印度組合，直落兩局贏波晉級，復出首戰響勝鼓。港隊男單代表伍家朗則不敵韓國球手全奕陳，無緣次圈。



謝影雪在1月的印度公開賽賽前觸傷右膝，提前退賽，「鄧謝配」休息一個半月後復出，出戰德國公開賽，首圈遇上印度組合Aadya Variyath／Sathish Kumar Karunakaranatiyath。鄧謝配首局大部分時間落後，中後段一口氣連取5分反超前，雙方戰至「刁時」，鄧謝配以23：21先拔頭籌。次局戰況相對輕鬆，這對港隊組合由頭帶到尾，再贏一局21：17，直落兩局淘汰對手，取得2024年首場勝仗，下圈將鬥主場的Mark Lamsfuss／Isabel Lohau。

另一港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔挑戰韓國的2號種子組合金元昊／鄭娜銀，最終以10：21及14：21告負，首圈止步。

香港組合鄧俊文／謝影雪在德國公開賽復出取得今年首勝。（資料圖片／袁志浩攝）

男單港將伍家朗首圈鬥韓國球手全奕陳（Jeon Hyeok Jin），兩局戰情相若，雙方在上半局爭持激烈，伍家朗在下半局被拉開比分，結果以17：21及16：21落敗，無緣次圈。女單的盧善恩與中華台北球手宋碩芸激戰3局，最終力戰70分鐘，以17：21﹑21：15及15：21落敗。