游泳｜44歲方力申勇奪先進世錦賽銀牌　曾保持強項香港紀錄逾20年

現年44歲的方力申，周二（27日）在多哈出戰世界先進游泳錦標賽，在男子200米蛙泳40至44歲組別勇奪銀牌，他賽後在IG報喜，並自嘲是「肥仔」。



方力申出戰40至44歲組別，代表香港足球會出戰的他游出2分19.86秒，獲得銀牌，以0.86秒之差不敵冠軍泳手Donal Thomas O'Neill，O'Neill來自愛爾蘭，今次代表香港的Ladies Recreation Club出戰，方力申指他曾是愛爾蘭的紀錄保持者。

現年44歲的方力申，曾在2000年代表香港出戰悉尼奧運，他當年刷新200米背泳及400米個人混合泳的香港紀錄，兩項紀錄都保持了逾20年才被打破。

方力申賽後在社交媒體發文報喜，並展示獎牌，寫道：「阿媽我得咗喇，妳個肥仔，復出游水4年，終於攞到個世界先進分齡比賽嘅銀牌，係200米背泳，我最有機會嗰項已經游完，之後就爭取啲好啲嘅時間。」

他又向金牌得主Donal Thomas O'Neill道賀：「恭喜第一名from HK LRC嘅Donal，佢以前係愛爾蘭嘅紀錄保持者，第三名係來自巴拉圭嘅Daniel C，佢上年喺福岡世界賽攞咗兩面獎牌。」

他又指自己長胖了，希望之後能減磅：「最後，我想講我真係要減肥，由上年舞台劇完成後到今日，我重咗7kg，完。」方力申周三（28日）會再戰男子100米背泳。