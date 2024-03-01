紅花嶺郊野公園成立　新增兩條郊遊徑　記者實地視察兩個行山入口

各位喜歡行山郊遊的朋友留意！紅花嶺郊野公園今日（1日）成立，成為香港第25個郊野公園。

這個郊野公園新增兩條郊遊徑，分別是紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，但蓮麻坑礦洞正進行活化工程，暫時封閉。記者今早到紅花嶺郊野公園，視察其中兩個主要出入口，發現沙頭角警署旁的小徑仍未落成，而山咀村路的入口則已設有地圖及指示牌，山徑亦經過修葺。



紅花嶺郊野公園在2024年3月1日正式成立。（顏銘輝攝）

漁護署宣布，紅花嶺郊野公園成立。《郊野公園(指定)(綜合)令》的附表中，今早已新增紅花嶺郊野公園為第25個郊野公園。

紅花嶺郊野公園面積約530公頃，位於新界東北的沙頭角，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。紅花嶺的自然生境包括次生林、灌木及高地草原，生物多樣性豐富，當中有不少屬高保育價值的物種，例如紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼。

記者在1月底與前環境局局長黃錦星等到紅花嶺行山。（顏銘輝攝）

黃錦星卸任兩年終見證紅花嶺郊野公園成立 行山大讚邊境景觀獨特

紅花嶺郊野公園｜李以強推介兩條行山路線 倡巴士站改名方便山友

紅花嶺郊野公園｜與堆填區作伴行山 環保團體：幽美景觀大打折扣

據《紅花嶺郊野公園地圖闡釋說明》，紅花嶺郊野公園會設立4個主要出入口，遊客可從東面經上担水坑及山咀之間的山咀村路進出郊野公園；當局又會在沙頭角警署旁邊增建一條小徑通往郊野公園；遊客亦可從西面經蓮麻坑路及一段小徑前往蓮麻坑村，再由村旁梯級小徑進出郊野公園；此外，遊客可經西南端一條連接禾徑山路的單線道路前往郊野公園。

紅花嶺郊野公園地圖。（立法會文件）

根據2019年的顧問報告研究及總結顯示，紅花嶺郊野公園設立4個主要出入口，在圖中標為3號出入口的就是沙頭角警署旁增建小徑，直接連接沙頭角公路。（漁護署文件）

記者在紅花嶺郊野公園成立之日到訪其中兩個最近沙頭角公路的入口視察，發現沙頭角警署旁的增建小徑仍未落成，那裏仍是一塊被圍封的爛地，豎立了一個刊有紅花嶺郊野公園地圖的臨時木牌；從外望入去，隱約見到一條泥徑上坡，但植被很密。

記者今日到沙頭角警署旁，發現這個郊野公園入口尚未落成。（顏銘輝攝）

之後，記者沿山咀村路行入去，視察另一個入口，發現這個入口設施較完備，有郊野公園的正式地圖，還有前往紅花嶺及蓮麻坑的指示牌。由這個入口行入去，發現山徑明顯經過修葺，加設了排水道。

記者在3月1日視察新成立的紅花嶺郊野公園，位於山咀村路的入口設地圖及指示牌。（顏銘輝攝）

+ 1

漁護署發言人表示：「漁護署人員正在郊野公園內修建遠足徑網絡、郊遊地點、觀景點等康樂配套設施。目前已經開放兩條郊遊徑──紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，入口分別位於沙頭角山咀和蓮麻坑村。遠足徑沿路會設置資訊板、路標和標距柱，並加設觀景點及傳意牌，方便公眾遠足郊遊，體驗大自然和欣賞文物古蹟。蓮麻坑鉛礦洞現正進行活化工程，使其成為開放式博物館，讓公眾了解當地從前工業採礦歷史和蝙蝠生態，工程預計於今年年底完成。」