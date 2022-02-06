粉嶺出發經麻雀嶺登紅花嶺　再落隱世蓮麻坑礦洞打卡｜沙頭角行山

氣候轉變，踏入12月還有颱風在外圍逐漸增強，本港大致多雲，早晚有微雨，早前有隊友想去蓮麻坑探洞，小組就安排上紅花嶺下礦山探洞吧！粉嶺站集合。

（出發日期：2021年12月15日）



早上天陰，天氣清涼，9時10分在粉嶺站巴士站搭78K到鹽灶下。下車後，四人一組入立和村，沿村墳石級路登山，經電塔上海拔400米高麻雀嶺。

到頂後有一陣雨，在麻雀石（小鳥回頭石）拍拍照。一會雨停了，繼續前行，經紅花寨山嶺至海拔492米紅花嶺頂標高柱。

▼按圖看清路線及沿途風景，由立和村起步上紅花嶺👇👇👇

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拍照後，走紅花嶺北脊下6號礦洞。在礦洞大廳拍過照，穿過山洞到礦洞外空地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，欣賞礦洞美景👇👇👇

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休後，原路折返岔口，右走至麥景陶碉堡。沿碉堡旁的石級路下蓮麻坑村，入村後去去洗手間。時候不早了，馬上到村口禁區旁橫山徑繞回蓮麻坑路等小巴回上水。

▼按圖看清路線及沿途風景，經麥景陶碉堡下蓮麻坑村👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】