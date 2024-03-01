紅花嶺郊野公園｜李以強推介兩條行山路線　倡巴士站改名方便山友

紅花嶺郊野公園在今年3月1日正式成立，這是香港回歸後的第三個新郊野公園。旅行家創辦人李以強行山多年，在2012年舉家遷入沙頭角，近年因工作或興趣常到紅花嶺行山。他推介兩條行山路線，一條以古村及礦洞為主題，另一條則以觀賞軍事遺蹟為主。

紅花嶺郊野公園設4個主要出入口，但位於沙頭角警署旁的入口未啟用，記者在1月底造訪，現場只有一面展示紅花嶺郊野公園地圖的臨時木板。李以強認為這個入口最近沙頭角公路，落成後會是最歡迎的出入口。他建議在那裏興建公廁及資訊中心，並將附近的巴士站易名為紅花嶺郊野公園站，方便郊遊人士。



旅行家創辦人李以強在紅花嶺接受訪問。（顏銘輝攝）

面積約530公頃的紅花嶺郊野公園成立，成為香港第25個郊野公園。紅花嶺位於新界東北沙頭角，高492米。定居沙頭角14年的李以強行過上紅花嶺十多次，有時是自己郊遊探路，有時是為工作，帶隊行山。

紅花嶺郊野公園地圖。（立法會文件）

李以強有超過40年行山經驗，他表示大約8至10年前開始聽聞紅花嶺有機會成為新野公園，一直期望其成立。他說：「最吸引的是邊境，紅花嶺是北區最高的山，你行上去後，可以看到深圳及沙頭角海的景色。地理上，紅花嶺是分隔開兩地，一邊是大陸，另一邊是香港，在上面可以一次過看盡兩地風光，尤其香港這邊沒有什麼城市化，所以會看到很美麗的風景。」

李以強搬到沙頭角定居12年，多次到紅花嶺一帶行山。（顏銘輝攝）

山野景致外，由於紅花嶺靠近邊境，所以附近一帶有不少軍事遺蹟。李以強說：「日佔時間興建的機槍堡、戰壕，在戰後興建的麥景陶碉堡，顯示到它在邊境的獨特位置，蓮麻坑也有採礦歷史，吸引到喜歡行山探索的朋友。」蓮麻坑礦洞是香港郊野的著名景點，漁護署計畫將礦洞活化為開放式博物館。

政府披露紅花嶺郊野公園建議行山徑 計劃設4個主要入口

根據2019年的顧問報告研究及總結顯示，紅花嶺郊野公園設立4個主要出入口，在圖中標為3號出入口的就是沙頭角警署旁增建小徑，直接連接沙頭角公路。（漁護署文件）

紅花嶺郊野公園4個主要出入口簡介：

【蓮麻坑村村旁梯級小徑（上圖1號）】交通最不便，由於部分蓮麻坑路屬於禁區，普通郊遊人士要繞小徑入蓮麻坑村；這個出入口最近礦洞及礦山麥景陶碉堡。

【連接禾徑山路的單線道路（上圖2號）】上落山最簡單的路徑，軍車路連接禾徑山路與接近紅花嶺山頂之處；這個出入口最近紅花嶺山頂。

【沙頭角警署旁增建小徑（上圖3號）】最接近沙頭角公路的出入口，預計未來是最多人使用的登山口，但這條是新路，仍未落成。

【担水坑及山咀之間的山咀村路（上圖4號）】這個出入口也近沙頭角公路，離山咀一帶的軍事遺蹟最近，但離紅花嶺山頂最遠。

在紅花嶺山上，見到有一些行山徑物料放在草叢中。（顏銘輝攝）

根據郊野公園及海岸公園管理局在2022年11月發出的文件，紅花嶺郊野公園會設立4個主要出入口，大致位於郊野公園的四角，分別在東南方的沙頭角警署旁增建小徑、在東北方担水坑及山咀之間的山咀村路、在西北方蓮麻坑村村旁梯級小徑、在西南方連接禾徑山路的單線道路（山友普遍稱之為軍車路），當中前兩個出入口靠近沙頭角公路，交通較便利。

登紅花嶺暫時最輕鬆的方法由禾徑山路出發，經軍車路上山。（顏銘輝攝）

山咀村路、蓮麻坑村小徑及禾徑山路軍車路一直是山友行紅花嶺的登山口，而沙頭角警署旁增建的小徑則是因郊野公園而建的新路。在今年1月底，記者與李以強到紅花嶺行山，並視察這個新出入口，發現那裏尚未動工，還未見到山徑。

記者在1月底到現場視察，發現沙頭角警署旁增建小徑的入口未有動工跡象，只有一塊展示郊野公園地圖的臨時木牌。（顏銘輝攝）

李以強說：「若果新路建成後，那會是交通最方便又最清晰的入口，它在公路旁邊又有巴士站。那是最直接的，估計開通後會是最受歡迎的出入口。」他建議，在沙頭角警署旁興建公廁及遊客資訊中心，並將附近的巴士站改名為紅花嶺郊野公園站，方便郊遊人士落車。

李以強（右）與前環境局局長黃錦星一起研究紅花嶺郊野公園地圖。（顏銘輝攝）

李以強向山友推介兩條行山路線，分別為看軍事遺蹟的東線、看古村礦洞的西線。

東線起點在沙頭角公路麻雀嶺村，或者建成後的沙頭角警署旁小徑，登上山脊後，往三峒、二峒、亞公頂走，往東北方下山，到山咀及担水坑落山，途中路經不少軍事遺蹟，例如機槍堡、戰壕。這條路線長約6公里，攀升540米，約需行4小時。

【紅花嶺一帶的軍事遺蹟與風光】

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另一條推介行山路線，西線以橫瀝警崗為起點，走小徑繞過屬於禁區範圍的蓮麻坑路，入蓮麻坑村後上山，遊覽礦洞，再登紅花嶺，最後沿軍車路落禾徑山路。這條路線全長約7公里，攀升約540米，估計要行4至5小時。

本身還是沙頭角故事館館長的李以強說：「兩條路線合起來，幾乎可以行完整個紅花嶺的地方。」

漁護署建議另一個紅花嶺郊野公園出入口是蓮麻坑村，由礦山的麥景陶碉堡沿北脊登山。（顏銘輝攝）

【蓮麻坑6號礦洞一帶景色】

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李以強提醒，雖然有59K專線小巴來往蓮麻坑村及上水，但持禁區紙才能搭到入村，如沒有禁區紙，則要在橫瀝警崗下車，繞小徑行步入村。他續表示，這兩條紅花嶺路線也不輕鬆，「需要長途行山，要行大半日」。