LIV Golf香港站︱雨戰中峰迴路轉三將同分　安沙延長洞封王

LIV Golf香港站一連三日在粉嶺高爾夫球場舉行，周日最後一天賽事在雨戰中上演，賽事峰迴路轉，擁有5杆優勢的墨西哥球手安沙（Abraham Ancer），被兩位球手追成同分，須以延長洞決勝負。

不過最後勝利依然屬於安沙。



安沙最後一天幾乎浪費大好形勢，不過他終在延長洞勝出封王。（Liv Golf）

安沙頭兩日賽事後以低標準杆15杆（-15），領先次席球手5杆之多，不過安沙在周日連吃博忌（bogey）之下，優勢只剩兩杆，下午接近 4 時雨勢忽然變大，安沙在15號洞再次失手，領先差距縮少到只有1杆，當時史密夫（Cameron Smith）、斯滕森（Henrik Stenson）、凱西（Paul Casey）和奧迪斯（Carlos Ortiz）4位球手同列次席，史密夫與凱西同在16 號洞以一記小鳥（birdie）追至與安沙平手。

安沙、凱西和史密夫三人同以低於標準杆13 杆（-13）完成54洞賽事，需要在香港哥爾夫球會傳奇的18號洞進行延長加洞賽。延長洞賽事，凱西和史密夫均只得博忌，反觀安沙順利獲得一記小鳥終結賽事，即使跌入延長洞賽事，但最終還是成為LIV Golf香港站冠軍。

雨戰中仍有不少球迷到場觀戰。（LIV Golf）

至於團隊冠軍是 Crushers GC，隊長德尚博（Bryson DeChambeau）、凱西、賀維爾三世（Charles Howell III ）和拉希里（Anirban Lahiri）單輪以 4 人低於標準杆 14杆，在落後 7 杆情況下從後趕上超越第二名的 Torque GC，成為團隊賽冠軍，也是連續兩周冠軍。

今天賽事出現了兩次一杆入洞，中午開賽沒多久Torque GC隊長尼文（Joaquin Niemann）在8號3杆洞打出完美的一杆入洞；在轉場後Cleeks GC的撒姆加（Kalle Samooja）同樣在此洞重演一次一杆入洞。