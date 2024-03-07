LIV Golf香港站多元娛樂享受　54名頂級球手同時開賽｜劉家樂專欄

對於一眾球迷都應該想買飛入場，您會發現原來門票都分好多種。早前我入過球場，發現好多地方都有工程搭建不同的VIP帳篷，馬上令我聯想我以前曾經親自到訪過的大賽一樣。

NOW TV高爾夫球評述員 劉家樂



LIV Golf香港站3月8日粉嶺上演 NowTV設免費直播｜劉家樂專欄

LIV Golf香港站焦點球星 頻天價挖角「世一」球手｜劉家樂專欄

LIV Golf所到之地亦掀起搶購潮，香港站門票由$400至VIP通行證過萬元不等。星期六賽事後更有世界級音樂人Gryffin主理的音樂會，以音樂掀起另外一個高潮（想欣賞音樂會都必須要有最基本的入場券）。LIV Golf不單止是比賽，更是一個嘉年華會，如同國際七人欖球賽一樣火熱的氣氛，不論您是否球迷，都可享受不同的娛樂，感受投資了5億港元的體育盛事。

米基遜等一眾54名參賽球手將會同時開波。（Getty Images）

假如您是追星一族，大家要注意，今場賽事是Shot Gun起步，即是13隊的球手連同兩位外卡﹑即特別批准參賽的球手，一共54名球手同時開始賽事。在比賽的4小時內，只要您任何時間到達球場，都可以近距離欣賞一眾世界級球星的英姿。對於收看直播的觀眾來說，當然是全程收看，因為你喜歡的球星在賽事開始已經一同出場。

我看過了出賽名單，所有巨星均會出賽，連大家都好久不見的Anthony Kim都會來港獻技，球手們落力爭標，個人賽冠軍獎金是400萬美元，再加上團體賽冠軍，每位球員都會全力以赴，絕不欺場。

美籍韓裔球手Anthony Kim亦會在港獻技。（Getty Images）

Now TV 630台直播：

3月8日（五） 中午12:00起

3月9日（六） 中午12:00起

3月10日（日） 中午12:00起