LIV Golf香港站3月8日粉嶺上演　NowTV設免費直播｜劉家樂專欄

大家最近坐港鐵、看社交媒體，或會看到許多LIV Golf的廣告——「LIV Golf職業巡迴賽」今年首度設有香港站，將會在3月8至10日在粉嶺香港哥爾夫球會舉行。

對於香港人來說，LIV Golf仍是一個較陌生的賽事，今次一連三篇，我會用簡單易明的說法，讓大家了解這個現時全球都大熱的高爾夫球賽事。

Now TV高爾夫球評述員 劉家樂



賽事背景：為何叫做LIV Golf？

LIV Golf賽事是由沙特阿拉伯基金所投資，並由澳洲名宿、有「大白鯊」之稱的Greg Norman 任行政總裁的全新賽事。由2022年正式開始比賽，香港和拉斯維加斯都是2024新增的其中一站。

首先由名字講起，LIV其實是羅馬數目字54，所以從這個名字，就知道賽事跟「54」有關。傳統的高爾夫球比賽是打72洞，即是4天才能完成一個比賽，但LIV Golf就打破了實行過百年的傳統，成為3日制賽事，一共打54洞分勝負，「LIV」正是由此而來。

Ian Poulter是參賽球手之一。（Getty Images）

不設淘汰線 包尾也可獲12萬美元

傳統比賽有淘汰線，即打完頭兩日比賽只有約65位球手可以晉級周未的比賽，被淘汰的球手不會獲發獎金。但LIV Golf就截然不同，沒有淘汰線，所有參賽球手都可以打足3日，即使在賽事上成績包尾的球手都可以獲得12萬美元的獎金。

而且賽事有團隊賽和個人賽兩個獎項，頭兩日都會比較著重團隊的分數（即桿數），而星期日就是個人賽的最終決賽。換言之，即是所有球員都可以享有團體和個人的獎金。

NowTV 630台免費直播

LIV Golf香港站將會由3月8日開始在Now Sports Prime 630台直播，透過電視、Now隨身睇或Now E便可免費收看，屆時我也會為大家評述賽事，不要錯過了。