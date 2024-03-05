LIV Golf香港站焦點球星　頻天價挖角「世一」球手｜劉家樂專欄

LIV Golf的最吸引觀眾的當然是他們的星級陣容。如果您跟我一樣，每天都有留音高爾夫球新聞的話，全世界的媒體差不多每天都有LIV Golf球員相關新聞，亦有知名球手對傳媒大談身價。

趁LIV Golf在3月8至10日首次舉行香港站，就為大家介紹LIV Golf對球手的吸引之處、和來港參賽的球星。

Now TV高爾夫球評述員 劉家樂



LIV Golf 出名在於高薪挖角，而且錢是多到你不能拒絕的。他們可以說是大小通吃，只要你有成績，就有機會被挖角。這些球星有前世界一哥，又或者是大滿貫的得主，甚至有美巡年終賽的總冠軍等等。

LIV Golf的「銀彈政策」，是未打波先付錢，以Phil Mickelson為例，這位在美國職業巡迴賽（PGA）有45場勝利、今年53歲的球手，2022年6月以2億美元與LIV Golf簽下一份3年的合約。因為當時他身陷財困，傳聞他欠下巨額賭債，LIV Golf就為他提供了出路，自此他亦十分之投入去鼓勵其他球手加入。

Phil Mickelson獲LIV Golf以2億美元羅致。（Getty Images）

最近最觸目的就是西班牙球手Jon Rahm以近6億美元合約轉投LIV Golf，他曾經是「世一」，現在仍然是世界排名第三的當打球手，今次香港站他亦是焦點所在。

Jon Rahm以6億美元天價轉投LIV Golf，成為熱話。（Getty Images）

另外幾位身價同樣過億美元的球手今次都會在香港站落場，我們必看的球星包括兩位前世界第一兼大滿貫得主Dustin Johnson和Brooks Koepka，後者即使加入了LIV Golf仍然能取得大滿貫勝利。Bryson Dechambeau以開波遠距離見稱，亦曾經是大滿貫得主。Cameron Smith是2022英國公開賽得主，世界排名曾最高升到第二，還有其他的球星，多得不能盡錄，3月8至10日記得留意賽事了。

LIV Golf 香港站焦點球手：