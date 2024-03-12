場地單車國家盃｜李思穎靠大帽山訓練提升體能　誓鞏固奧運資格

香港單車隊以署任總教練達海飛（Herve Dagorne）領軍出戰「UCI國家盃場地單車賽」（UCI國家盃）香港站，少了前總教練沈金康的嚴厲，卻多了一點趣味，以電單車為車手領騎的大帽山訓練，「小女車神」李思穎便感覺有趣，亦具訓練效果。

一連三天的UCI國家盃，3月15日起在將軍澳香港單車館舉行，是港隊爭奪女子麥迪遜賽奧運資格的關鍵一戰。



香港單車隊為周末的UCI國家盃香港站作最後準備。（盧翊銘攝）

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UCI國家盃再度在香港上演，港隊派出13名車手出戰，眾將今天在香港單車館公開操練。港隊在前總教練沈金康退休後，以達海飛出任署任總教練，法國籍的他一改港隊以往的強硬風格，同時注入新元素，例如善用香港的地理優勢訓練，「小女車神」李思穎表示訓練吃力，但十分「好玩」。

「教練（達海飛）現時的訓練比較針對性。我們早前在大帽山練習，他駕駛電單車，我們踩單車緊隨其後，約20分鐘左右的訓練，雖然吃力但好玩，畢竟強度與平時跟着其他人踩高很多，體能亦有所增強。」

達海飛早在2018年加入港隊教練團，與李思穎等車手在青少年隊開始合作，大家已建立默契，訓練內容和安排亦有商有量。

港隊早前特訓踩上大帽山，李思穎笑言訓練「好玩」。（盧翊銘攝）

李思穎相隔5年再度於主場出戰國家盃，縱然有爭奪奧運資格的壓力，但對今次賽事依然感到興奮，期望在香港車迷見證下有好表現：「自己狀態比之前的亞錦賽好，而且多年沒在主場參加國家盃，今次在香港有親友及其他車迷入場，我在有觀眾支持的環境下發揮更好，希望有更好表現。」

梁穎儀（左）與李思穎將代表港隊出戰香港站的女子麥迪遜賽。（趙子晉攝）

以鞏固女子麥迪遜奧運資格為目標

巴黎奧運場地單車資格積分周期餘下最後兩站國家盃，香港站是其中一站。巴黎奧運女子麥迪遜賽設15個名額，港隊現時位列15，領先第16位的烏茲別克57分，奧運資格在望但仍未穩陣。港隊今站派出李思穎及梁穎儀出戰，達海飛指今次目標是拉開與烏軍差距。

「我們與烏茲別克的分差很少，（國家盃）每個排名也有可能影響奧運資格，我希望在主場就算無法拉開比分，都要與他們保持安全距離，鞏固奧運資格的優勢。若然在女子麥迪遜賽取得奧運資格，即可取得另一個全能賽的入場券，這是我們在未來兩站的最大目標。」

港隊署任總教練達海飛希望藉今站鞏固優勢。（盧翊銘攝）

UCI國家盃場地單車賽香港站香港隊名單



男子團體競速賽：杜棹熙、翁浚皓、莫沚駿

男子爭先賽：杜棹熙、翁浚皓

男子競輪賽：杜棹熙、翁浚皓

男子麥迪遜賽：曹棨光、朱浚瑋

男子全能賽：朱浚瑋

男子全能賽後備：繆正賢

女子團體競速賽：楊礎搖、吳思穎、程嬿珊

女子爭先賽：楊礎搖、吳思穎

女子競輪賽：楊礎搖、吳思穎

女子麥迪遜賽：李思穎、梁穎儀

女子全能賽：李思穎

女子全能賽後備：梁寶儀

女子爭先賽、凱林賽及團體競速賽後備：童森

