UCI國家盃場地單車賽香港站　一文看清購票詳情＋焦點賽程

UCI國家盃場地單車賽香港站將於3月15至17日舉行，這是香港相隔3年再度於將軍澳香港單車館舉辦這項國際單車賽事。

香港單車隊將在法籍新帥達海飛（Herve Dagorne）領軍下出戰，《01體育》整合購票資訊，參賽名單有待大會公布後更新。



以「小女車神」李思穎領銜的香港單車隊，將在法籍代總教練達海飛領軍下重返主場爭標。UCI國家盃場地單車賽是巴黎奧運的計分賽事之一，將吸引全球最頂級的車手參加，預計香港站將會有來自40個國家及地區、接近 400位車手參賽。

目前已報名參加香港站的世界頂尖勁旅包括：英國、德國、法國、比利時、意大利、澳洲、美國、哥倫比亞及日本等，各國勁旅將在港力爭奧運積分，激戰可期。

香港單車隊主場出擊，力爭巴黎奧運積分。（盧翊銘攝）

購票詳情：兩張享8折優惠

今屆賽事門票將於下周四（15日）開始在城市售票網發售，市民亦可在指定時段於香港單車館票務處購買比賽門票。

正價門票由港幣50元至200元不等，優惠價由港幣30元至100元，同一交易購買任何2張以上門票，可享有8折優惠。有關購票詳情，可瀏覽賽事官方網站：http://www.ucitnationscup.hk 。

港隊主力李思穎將出戰主項全能賽和麥迪遜賽事，據UCI官網目前顯示，女子麥迪遜賽將在次日（16日）上演，當日重點項目還有刺激的男子競輪賽和女子爭先賽，以及下午6時展開的男子全能賽。李思穎亦會在17日煞科日下午4時展開的全能賽再度登場，力爭獎牌。

港隊主力李思穎將在16日及17日上陣，力爭獎牌。（盧翊銘攝）

此外，「賽馬會場地單車社區推廣計劃」亦支持中國香港單車總會，透過本地非政府組織和學校，向基層市民，包括視障人士、有特殊教育需要的學生、長者，派發3300張賽事門票，邀請他們入場體驗精彩刺激的賽事。

為了令國家盃的活動更多元化，賽會於3月16及17日在單車館外將設有嘉年華，屆時會有不少以單車為主題的遊戲、活動及展示的攤位，令市民在觀看比賽之餘，更可參與其他趣味娛樂活動。