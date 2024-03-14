金門再有大陸漁船翻覆位禁限制水域內0.3浬　台軍11海龍快艇搜救

中國大陸漁船「閩龍漁61222」周四（14日）清晨於金門西南15浬處自翻沉沒，船上6名陸籍船員落海，目前已造成2死亡、2獲救、2失蹤。台灣海巡署長周美伍表示，事發地點位於禁限制水域內0.3浬，目前海巡派遣潛水人員與陸方共同搜救，如水流狀況允許，將潛進船艙內搜索。台軍金防部則表示，稍早緊急出動11艘海龍快艇協助搜救。



台灣海巡署長周美伍表示，事發地點位於禁限制水域內0.3浬。圖中藍線為限制水域，紅線為禁止水域。（台灣陸委會）

周美伍表示，海巡上午6時02分接獲搜救中心通知，於東碇島西南方1.03浬水域，即禁限制水域內0.3浬位置有1艘陸船翻覆。獲報後，海巡立即派遣35噸船救援，並接續自金門料羅灣派遣3艘船（2艘100噸、1艘35噸），全數海巡艇於上午7時20分陸續抵達，目前仍在救援當中。

周美伍指出，最初獲報5名船員落海，經與漳州海事局查證後，確認為6名船員，陸方救起2名生還者，另有2人死亡，其中1名死者被東碇島守軍經高倍望遠鏡發現，距岸際不到1浬，由陸方救援艦帶走，目前仍有2名船員下落不明。周又指，受海流影響，漁船靠近東碇島西南岸際，會與海巡協力釐清艙內狀況，潛水人員已在水中備便，若流向狀況允許，將潛進船艙搜索。

另一方面，網上傳出「東碇島上士兵拒絕共軍登陸搜索」的消息，引起關注。對此，台灣金防部回應指，應為誤傳，金防部並未直接接獲陸方任何要求。其指出，東碇島官兵持續與海巡隊保持聯繫，倘救獲失事船員，將妥善照顧，並交由海巡隊處理後續。稍早金防部也緊急出動11艘海龍快艇協助搜救，兩棲營接獲指示後，由營長帶隊率4員潛水員，於12時搭海巡艇至陸船失事海域協助人道搜救。

此外，防長邱國正表示，案發時台軍已啟動聯合情監偵手段監控，雖然東碇島守軍無法到海域搜救，但已在沿岸共同合作，後來陸方出動搜救機，但確認非軍用、也沒有進犯意圖。