陸艇翻覆｜反對台方砲擊大陸越界漁船　台前防長：他們也是中國人

陸艇在金門翻覆事件釀2死，事件協商至今無果，兩岸陷入僵局。台灣前防長、退輔會主委馮世寬3月6日在立法院表示，我方必須堅持執法，但他希望回到過去兩岸以智慧保持平和的年代。



國民黨立委徐巧芯詢問有人主張只要漁船越界，台方就加以砲擊？馮世寬說，「這不是最好的方式，不應該這個樣子，因為對岸也是中國人。」



台灣前防長、退輔會主委馮世寬。（翻攝中時電子報）

馮世寬赴台灣立院外交及國防委員會業務報告，他在會前受訪時稱，大陸無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無漁船」，代表沒有正當性，「這些漁船是做正當的事嗎？好好一個人走在路上，需要將臉蒙起來嗎？」

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馮世寬批，陸方的三無漁船就像大盜般，因此台灣方面應該堅持繼續執法，當然也會遇到技術性問題，但可以去協調，雙方可以互相諒解；各方關切也應該到停損點，讓此事冷淡，兩岸便能心平氣和研討。他強調，畢竟距離這麼近，大家都要捕魚，金廈海域也不像游泳池比賽會畫線，彼此都有可能踰越。

馮世寬表示，陸船翻覆爭議要回歸執法問題，這麼多年兩岸大家都和平相處，應找出能和平相處原因。

國民黨立委徐巧芯質詢，未來台灣是否比照阿根廷，只要漁船越界，就加以砲擊？馮世寬坦言，這不是最好的方式，因為對岸也是中國人。

馮世寬指出，兩岸應有智慧化危機為轉機。馮世寬提及，20多年前他任情報次長到金門視導，當初兩岸漁民非常和諧，即使越界，也僅扣留2、3天，再平和地放回去。他希望再回到那個年代，以智慧保持兩岸平和，他認為，現在就是該做這件事。

據台媒報道，馮世寬在2016年5月20日至2018年2月25日擔任台灣國防部長，是蔡英文政府上台後首位任命的台灣國防部長，此後馮世寬便轉任台灣退輔會主委至今。