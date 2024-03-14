金門又一大陸漁船翻覆6人落海　2死2獲救2失蹤　兩岸聯合搜救

台媒報道，台灣國家搜救指揮中心3月14日接獲報案，一艘中國大陸漁船「閩龍漁61222」於金門西南15浬處自翻沉沒，船上6名陸籍船員落海，兩岸共同出動救援。目前陸方救起2人，並在東碇島附近尋獲2具遺體，仍有2人失蹤。

截至上午8時，台灣海巡偕同大陸海救華英號監控，由中國籍漁船將2具漁民遺體接回。



大陸籍漁船「閩龍漁61222」今早在金門東碇島西南1.1浬沈沒，船上6名陸籍船員落海，2死2獲救2人仍失蹤。（聯合新聞網）

事發於上午6時27分，一艘大陸籍漁船在東碇島附近，大約海峽中線以西37.2浬處沈沒，6名福建漳州漁民落海。

事發後，台灣海巡署出動4艘船前往救援，大陸也出動廈門S-76C型直升機6架次、海救船「1130」、海巡艦「08707」及「08805」等，於沉沒點20浬半徑範圍內執行搜救任務。目前兩岸相關單位都在聯合救援中。台灣防務部門已請空作部、艦指部及金防部等單位持續監控陸方機艦行動。

台灣海巡署說明，獲報第一時間已增派4艇與陸方協力搜救，該陸船疑似是不明原因於線外水域翻覆，海巡署無採取任何取締執法作為。

金門又一大陸漁艇翻覆，6名大陸籍船員落海，2死2獲救2失蹤，兩岸聯合搜救中。（聯合新聞網）

另外，上月大陸漁艇金門翻覆致2死案，事發至今剛滿一個月。大陸與台灣方面就調查、道歉等事宜僵持，關係緊張。