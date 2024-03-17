「姜牧師」台北遭桶兩刀重傷　疑犯友人：一句香港話引爆雙方衝突

人稱「姜牧師」的網媒「Free HK Media」創辦人姜嘉偉17日（周日）凌晨在台北遇襲遭刺傷，台媒曝光更多細節，指事發時疑犯剛從林森北路某夜總會飲酒作樂完要離開，與姜嘉偉擦肩而過，疑犯認為姜嘉偉講了一句他聽不懂的香港話「感覺他在罵我」，憤而上前理論，雙方大打出手，疑犯掏出短刀朝姜嘉偉背後猛刺，導致姜嘉偉倒地引發氣血胸，所幸及時送醫挽回一命。



有「姜牧師」之稱的網媒Free HK Media創辦人姜嘉偉稱在台灣遇襲，閉路電視片段顯示，施襲者疑為左邊白衣男子。（聯合新聞網圖片）

台媒《ETtoday新聞雲》報道指，由於動刀行兇者等人逃離現場，台灣警方事後擴大調閱閉路電視紀錄，先釐清動手陣營這方有2男1女共3人，其中女子從頭到尾在旁觀看並未涉案，另有一名男子則有上前勸阻。警方17日中午先傳喚勸架男子到案說明。姜嘉偉則在醫院治療時開直播表示自己被砍兩刀。

勸架的34歲謝姓男子向警方表示，當時姜嘉偉醉醺醺從他們身邊經過，他們剛從夜總會消費剛結束要搭計程車離開，他依稀聽到姜嘉偉講了一句香港話，但友人認為對方刻意罵他，於是轉身追上去理論，雙方在騎樓下發生爭吵，之後雙方開打，他趕緊上前勸架，卻發現友人持刀攻擊對方，他趕緊將友人拉開搭車離去，未料友人闖下大禍。

警方表示，目前已鎖定行兇者身分，動刀刺傷姜嘉偉的林姓男子現年25歲，經查有詐欺、妨害自由通緝身分，警方清查該夥3人身分並無黑幫背景，至於詳細引發肢體衝突的原因，仍待疑犯到案說明，姜嘉偉則脫離險境暫無生命危險。

「姜牧師」曾涉多宗案件 煽動案出獄後移居台灣

據早前報道，人稱「姜牧師」的姜嘉偉創立網媒「Free HK Media」，2019年不時在反修例示威現場直播。2021年六四事件32周年，警方在銅鑼灣以涉嫌違反《限聚令》拘捕一批聚集人士，包括姜嘉偉，法庭接納他在現場採訪可獲豁免，裁定罪名不成立。姜嘉偉同年7月1日再於銅鑼灣直播時被捕，被控阻礙公職人員罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

2022年1月，姜嘉偉因另一案到屯門警署報到時，懷疑與警員口角並以頭襲警，承認襲警罪入獄2個月。至2023年1月，姜嘉偉在旺角「隱世市集」被捕，警方指他販賣有煽動內容的書籍，被控煽動意圖作為罪，姜嘉偉認罪後被判入獄8個月，出獄後移居台灣生活。