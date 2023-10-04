Siam Paragon槍擊｜中國兩名死傷者在女廁遇襲　原本計劃當晚回國

泰國曼谷市中心Siam Paragon（暹羅百麗宮）商場10月3日下午4時40分左右發生槍擊案，事件導致2人死亡，5人受傷，一名14歲疑犯被捕。中國駐泰國大使館證實，1名中國公民在槍擊案中死亡，另有1名中國公民受傷。



內媒《南方都市報》引述中國死傷者的家屬稱，疑犯在商場二樓女廁開始射擊，遇難者是其阿姨，傷者是其母親，其與家人原本計劃於4日凌晨3時乘坐飛機返回中國。



李藝（化名）拍攝的事發現場照片。（《南方都市報》）

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《南方都市報》引述中國死傷者的家屬李藝（化名）回憶稱，事發時，其與家人在商場裏準備上廁所，剛進廁所排隊不到一分鐘，就聽到第一聲槍響，「後面連續開了很多槍，我們才反應過來，往隔間裏面跑。我們都擠在最後一個隔間裏，當時阿姨和另外兩個女性已經倒在隔間外面了」。

李藝表示，自己身上只有擦傷，母親在醫院，目前情況穩定，沒有生命危險，4日會去醫院看望母親。其與家人原本計劃於4日凌晨乘坐飛機返回中國，卻突然遭遇意外。

據《泰國日報》3日指，死亡的中國人為34歲女子，另有一名約30歲中國女子受傷。

據早前報道，事發商場為Siam Paragon，位於曼谷繁華的暹羅（Siam）地區，為港人遊覽曼谷的其中一個熱門商場。據《泰國日報》指，事發於下午4時40分左右，警方接獲舉報稱，一名歹徒向民眾開槍，初步報告指，有人聽到大約4至5聲槍響。警方趕到後包圍附近區域，並把疑犯困在商場二樓，疑犯之後自行放下武器投降。

報道指，疑兇使用的槍支為9毫米口徑，品牌為Glock 19。而社交網站流傳的影片顯示，有大批民眾逃出商場。