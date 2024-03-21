美印太司令：解放軍建軍強度創二戰後最高　做好2027年攻台準備

美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）20日在聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）的聽證會中言稱，中國正以二戰以來前所未見的規模建設其軍事和核武庫，所有的跡象都顯示，解放軍會達成目標，做好2027 年攻台的準備。



《彭博社》報道，阿基里諾告訴美國眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee），北京當局雖然面臨經濟挑戰，但官方國防預算近年來仍增長16%，達到2230億美元以上。

美國印太司令部司令阿基里諾。（美國印太司令部網頁供圖）

阿基里諾指出，自他上任以來的3年內，解放軍增加了400多架戰鬥機和20多艘主要戰艦，而自2020年以來，中國彈道導彈和巡弋導彈庫存也增加一倍。

阿基里諾表示，「所有跡象表明，解放軍正在滿足習近平主席下令在2027年做好入侵台灣準備的指示。解放軍的行動顯示，如果受到指示，他們有能力遵守層峰偏好的時間表，以武力將台灣與中國大陸統一。」

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

阿基里諾直言，解放軍方也一直演練與對台行動相關的各種任務，例如以海上和空中封鎖模擬包圍台灣。

相對的，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）去年告訴聯邦眾議院情報委員會（US House Intelligence Committee），他們並未評估中國想要開戰。而美國智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國問題專家孫韻（Yun Sun）則認為，「軍事戰備」不會促使北京發動攻擊。