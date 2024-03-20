台報告：北京將增加對台「複合式威脅」　並採取「硬中帶軟」策略

台灣的國安部門近日在書面報告中指出，大陸對台採取「硬中帶軟」策略，「硬」的部分為強化灰色地帶威脅，「軟」的則是持續推出福建對台促融系列措施，並擴增對台灣複合式威脅。



報告指，儘管大陸經社形勢嚴峻，治理壓力升高，但解放軍仍在海空雙方面擴張，並積極運籌台海、東海、南海的「三海連動」海上軍事鬥爭準備。對台方面，去年多次實施聯合戰備警巡，今年亦朝周期化戰訓威懾發展，並擴大對台施放「探空氣球」、艦船入禁限制水域，擴增複合式威脅。在應對外軍方面，解放軍數次危險接近航經大陸周邊外軍艦機，凸顯對區域安全造成嚴重威脅。

報告又指，在經濟不振下，大陸今年國防預算增幅仍高達7.2%，反映中共總書記習近平挹注高額軍費擴建太空、AI等新質戰力野心，實現2027建軍百年目標，加劇對區域乃至全球安全威脅。

另一方面，大陸也運用「軟硬兩手」對台施壓。如在台灣「2合1」選舉前，以「和戰、榮衰選擇」為主軸，透過「壓拉並舉」加大介選力度。選後則策動瑙魯與台斷交、阻撓台灣主辦國際體育賽事等。

報告進一步提到，年初以來，大陸對台採取「硬中帶軟」策略，「硬」的方面為強化灰色地帶威脅，逕自取消M503偏置航路；2月大陸漁船越界翻覆事件後，加強金廈海域執法巡查，甚至登檢台灣遊船。「軟」的方面，則是持續推出福建對台促融系列措施，另謀藉推促金廈、馬榕「同城生活圈」及平潭兩岸共同市場，加大對台灣促融力度。