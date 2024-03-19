美智庫CSIS：台海衝突　美軍關鍵彈藥庫存撐不到7天　再造需等2年

華盛頓智庫國際與戰略研究中心（CSIS）近期發表一份針對不久前一系列台海衝突兵棋推演結果的研究報告，內文直指，美國的軍工業產能仍處於和平時期，而現階段中國的軍工業生產線卻已接近戰時狀態，「美國如果涉入台海衝突與中國發生戰爭，美國的關鍵彈藥庫存將在一周內用盡」。智庫警告，彈藥不足的狀況會降低美國的威懾力量，並因此增加台海爆發衝突的機率。



台媒《中時新聞網》19日刊載軍事評論專頁「頭條揭密」消息，指出儘管烏克蘭戰爭曠日持久，以巴戰爭接續爆發，但美國國防軍事系統卻意外仍處於和平時期的狀況，相較之下，中國軍工企業的生產速度則早已接近戰時狀態。

解放軍環台軍演：圖為2023年4月8日在福建省福州附近進行的軍事演習中，一艘中國軍艦朝岸開火。福州距離馬祖僅約50公里。（Reuters）

報道引述華盛頓智庫國際與戰略研究中心（CSIS）發表、由該中心副主席兼國際安全計劃主任賽思．瓊斯（Seth G. Jones）執筆的研究報告，針對不久前一系列台海衝突兵棋推演結果，點名美國國防工業基地目前缺乏進行重大戰爭的能力，如果美國現在涉入重大的地區衝突，將很快就會耗盡彈藥庫存，而如果因台海問題與中國發生戰爭，彈藥不足問題會更嚴重，大約不到一周就會耗盡諸如遠程導彈與精確制導炸彈等關鍵彈藥。

該研究報告指出，美國對烏克蘭戰爭的研究有3點結論：首先，任何曠日持久的衝突都將是一場工業戰爭，需要製造足夠的彈藥、武器系統和物資；其次，烏克蘭戰爭曝露了當前美國國防工業基地的嚴重缺陷，這將從根本上影響美國在印太地區的威懾力與戰力；再者，隨著印太情勢與中國態度的轉變，亞洲爆發戰爭的時間正在逐漸迫近，美軍大多數將領都認為，北京對台動武可能會在2030年之前發生。

美軍陸戰隊戰爭學院首次公開兵棋推演介入台海戰爭。（Facebook@War On The Rocks）

同時，CSIS報告承認，美國與中國開戰將是災難性的，除了造成軍人與平民大量傷亡，還會擴大到其他地區，全球經濟將遭到重創，還有可能升級為核戰爭，因此制止中國入侵與嚇阻戰爭就非常重要。

至於在可能爆發戰爭的台海問題上，報告研判美國有2種威懾方式：一是拒止性威懾，即讓入侵台灣不可行或不太可能成功；二是懲罰性威懾，即入侵台灣要付出高昂代價。而這兩種狀況都需要強大的美國工業準備足夠的彈藥庫存和武器系統，而以現在美國的國防工業狀態，將很難維持曠日持久的衝突，美國在歐洲和亞洲的盟友與夥伴的情況也一樣。

報告指出，中美爆發戰爭是一場重大的區域衝突，勢必要消耗遠超出五角大廈計劃的大量彈藥，防止中國進取台灣最重要的彈藥之一是遠程精密導彈。經過整理近20次迭代的CSIS兵棋推演發現，一旦發生台海戰爭，美軍將在3周內消耗5000多枚遠程導彈，其中包括4000枚空對地聯合防區外導彈、450枚遠程反艦導彈、400枚魚叉反艦導彈、400枚戰斧導彈。而這些彈藥之中，又以能在中國防空範圍之外打擊解放軍艦艇的遠程反艦導彈最有用。

中國人民解放軍被指時刻備戰台海戰爭，但北京仍期望通過和平手段完成統一。（新華社）

然而，根據美方每一次兵棋推演迭代結果顯示，美國反艦導彈庫存在衝突第一周就會用盡，而生產同樣數量的反艦導彈則需要約2年時間，等到衝突發生才趕工生產根本是緩不濟急。美國2023財年預算僅購買88枚遠程防外反艦導彈，對照兵棋推演的狀況更是遠遠不足需求。這種現象在一場由美、英、法共同舉行的「戰士21-4」兵棋推演中也有類似的結果：英國一個師在一周之內就打光了全英國的關鍵彈藥庫存。

報告指出，問題不僅僅在於彈藥用盡。若以烏克蘭戰爭對照，它的西部邊界對武器運輸完全開放，而台灣是一個島嶼，戰爭一旦開始，中國的封鎖和遠程射擊能力將使支援力量無法進入該地區。因此，台海戰爭將需要更多的彈藥儲備，以免到時無法運輸。解決彈藥生產的問題也相當複雜，涉及軍工業投資、訂單安排、供應鏈管理、庫存替換與軍火出口法規等問題，五角大廈應與美國國會協調並制定計劃，以免戰爭突然爆發而措手不及。