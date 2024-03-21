23條立法｜籲赴港注意人身安全　台官方：留意是否曾網上批評大陸

香港《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》3月19日在立法會三讀，全體議員一致通過。台灣的國安局長蔡明彥周四（21日）提醒台民眾如要入境香港，必須特別注意自己的人身安全，以及過去有無批評中國大陸的政經情勢，手機是否留有批評中國大陸的訊息等。



蔡明彥指，香港國安法治的內地化是非常重要的發展趨勢，已經通過的《維護國家安全條例草案》刑責非常重，叛國、叛亂罪都可以終身監禁，間諜活動可以關20年，甚至違法活動也界定得非常模糊。

故此，當局要特別提醒台灣民眾，假如要入境香港，一定要特別注意自己的人身安全，在入境過程中避免留置或盤查，並要留意過往有無在社交網站批評中國大陸政治、經濟情勢的文字，或是手機留下曾經批評中國大陸的訊息，入境時要避免在留置、檢查時，被發現這樣的問題。蔡強調，當局要對台灣民眾必要警示，讓民眾了解可能的風險，避免入境香港後遭無端入罪。

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《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》19日在立法會加會下恢復二讀及三讀。立法會大會早上9時開始二讀，約6時半全體委員會通過修正案，立法工作進入三讀程序，約7時三讀投票，全體議員一致通過，全日用大約10小時審議。其將於3月23日正式生效。

特首李家超在三讀通過後進入立法會發表演講。李家超表示，23條立法是防禦性法例，如有人選擇闖入「我們的家」，香港須有有效法律防禦，不須再擔心「攬炒」份子破壞香港、掉汽油彈等，將香港推至深淵，相信香港不會再經歷這些情況，重申營商環境必須要有安全環境。