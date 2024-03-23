控溫系統異常　高雄工廠氣體爆炸2死6傷　官方勒令停工罰30萬

台灣高雄湖內區的佳豐鋁業公司周六（23日）上午疑因灌模作業的控制系統異常引起爆炸，造成2死6傷，兩名死者為泰國籍外勞。檢方下午到爆炸現場勘查，追究廠方責任。目前，現場已勒令停工，勞工局並處最高30萬元新台幣（約7.34萬港元）罰鍰。



時發於上午8時多，消防接報後動員搶救，到場時員工已紛紛逃出，廠內煙霧漫無火舌。而8名死傷者包括台籍的47歲王姓男子、林姓男子和34歲曾姓男子，3人意識清楚，分別被送醫院。另5人是泰國籍外勞，其中兩名分別50多歲、37歲的男子送院後證實不治。

橋頭地檢署指示檢察官介入調查，下午檢、警及勞檢單位要求廠方一同勘查發生爆炸的廠區，查明事故原因，並追究相關責任。

據高雄市勞工局說明，業者灌模作業期間疑控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，將再予檢查釐清。勞檢處已勒令現場立即停工，針對違反職業安全衛生法第6條第1項，以及職業安全衛生設施規則第180條，並處以最高30萬元新台幣罰鍰。

值得一提的是，涉事工廠有「黑歷史」，據高雄市環保局消息，2022年至今，已針對業者稽查共23次，並就違反廢棄物清理法等開罰7次，共罰款6萬元新台幣（約1.5萬港元）。