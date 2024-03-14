河北燕郊爆炸　4旬男駕車載妻去體檢遭炸死遺3子　重傷妻情緒崩潰

3月13日，河北三河市燕郊一幢5層高建築物疑似燃氣洩露引發爆炸，事故共造成7人死亡，27人受傷。內媒報道指，建築物附近的多輛汽車被炸毀，其中一名40歲左右的男子事發時駕車帶著妻子去體檢，男子當場被炸死，妻子重傷被送到醫院搶救後倖存。



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內媒《大皖新聞》報道，3月13日早上，魏女士的丈夫駕車帶著妻子去體檢，在行駛到三河市燕郊鎮迎賓路與學院大街十字路口處時，趕上了紅燈。車輛停在迎賓路上等待，突然一聲巨響，路邊的一棟樓房發生了爆炸，巨大的衝擊波瞬間波及到停在路中間的多輛汽車。

魏女士的哥哥魏先生描述稱，「我妹夫當場人就沒了，我妹妹被送到醫院搶救了1個多小時」。報道指，魏女士的肋骨和胸腔受傷。

親屬正在病床前照看魏女士。 （《大皖新聞》）

魏先生說，他妹妹和妹夫今年40歲左右，沒想到正常行駛在路上卻發生了這樣的意外，「他們家有三個孩子，大女兒11歲，上小學5年級，還有一兒一女才上幼兒園，我妹妹這幾天情緒非常不穩定，一直處於崩潰的邊緣」。

魏先生指，「北京來的專家對我妹妹進行了會診，心理醫生也對她進行了心理疏導，現在還在觀察肺部積液的排出情況」。說起發生在妹妹身上的這件事，魏先生難掩悲傷之情，同時他也為妹妹將來的生活擔憂。