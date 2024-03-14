河北燕郊爆炸　官方澄清和炸雞店無關：招牌還在所以作為坐標公布

3月13日（周三），河北三河市燕郊一幢5層高建築物因燃氣洩露引發爆炸，事故共造成7人死亡，27人受傷。當地官方起初公布發生爆炸的臨街商舖為一家炸雞店，但官媒央廣網等報道，三河市應急管理局局長紀宏圖在14日（周四）下午澄清，爆炸事故和炸雞店無關。



三河市應急管理局局長紀宏圖在14日（周四）下午澄清，爆燃事故和炸雞店無關。（影片截圖）

三河市應急管理局局長紀宏圖表示，「現在具體是哪家門店出現的問題引發的爆燃也難以確認，它這個門店呢，是連著4家，炸雞店是旁邊的一家，這4家門店的招牌已經在爆炸過程當中炸沒了，所以說炸雞店的招牌還在，當時就以炸雞店為坐標，才這麼公布的，與炸雞店無關」。

當地官方起初公布發生爆炸的臨街商舖為一家炸雞店，但官媒央廣網等報道，三河市應急管理局局長紀宏圖在14日（周四）下午澄清，爆燃事故和炸雞店無關。（網絡圖片）

初步判斷為燃氣管道洩漏

河北省三河市燕郊鎮爆燃事故調查專家組組長劉福來14日表示，爆燃事故原因初步判斷為燃氣管道洩漏。

劉福來解釋，爆燃事故引爆點的位置位於炸雞店所在的整體建築結構，但具體是哪家門店還需後續調查。燃氣管道洩漏點距離地表有一定深度，正在精確檢測洩漏點。

紀宏圖又表示，燕郊鎮較早地開通了管道燃氣，地下管網比較複雜，老的管網已經使用20多年，埋藏最深的位於地下12米，事故調查難度較大，難以確定單點洩漏還是多點洩漏。爆燃事故與部分經營業主操作不當沒有直接關係。

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事發地一炸雞店：我們店用的是電

據早前報道，內媒《極目新聞》記者撥通了涉事炸雞店的電話，工作人員稱他們店沒有使用燃氣，至於隔壁是否有炸雞店他不清楚。該工作人員還稱不是他們家發生爆燃，事發時他們還沒有開始營業，員工都沒有來上班，也沒有受傷。

工作人員稱，「據我所知，事發地附近就我們一家炸雞店」。工作人員又稱，從影片上看，發生爆燃的位置位於大樓的另一側。

此外，河北省委14日召開市縣黨政主要負責同志專題會，強調要深刻汲取事故教訓，樹牢安全發展理念，強化底線思維，堅持舉一反三，改進工作作風，抓實抓細安全生產隱患排查整治，又指要自覺接受輿論監督，健全與媒體溝通聯繫機制，支持和保障媒體記者正當採訪。