小林製藥紅麴產品在大陸網店下架　台灣三企業公布回收細節

日本小林製藥旗下紅麴保健品，被指導致消費者腎臟出現健康問題，更有用家疑服食該保健品3年後因腎病身亡。3月22日，小林製藥宣布召回紅麴保健品。

3月26日，小林製藥決定自主召回的商品日前已在大陸網店下架。台灣有兩家企業曾進口紅麴原料，目前已公布回收細節。



在小林製藥海外旗艦店等多電商平台官方渠道，以「紅麹」、「紅曲」為關鍵詞搜索，相關產品均已下架。店舖客服表示，目前該款產品已在召回，可以辦理退貨退款，但需要提供產品照片和訂單號。

《21世紀經濟報道》消息，小林製藥客戶服務中心稱，若消費者在天貓等官方旗艦店購買，建議通過平台客服處理退貨退款；若消費者通過代購等渠道購買，需要提供購買記錄、包裝袋等信息，「目前還沒有補償的政策。若要進行腎臟檢查，需要跟公司商量後給到結果」。

另據台灣傳媒報道，進口紅麴原料的兩家台灣企業，分別為「三合興產業股份有限公司」及「大醫生技股份有限公司」。

三合興產業股份有限公司指出，鑑於日本小林製藥生產紅麴原料停止使用和自主回收通知，呼籲下游業者已製成品先行停止銷售，原料儘速退回、收回，已製成品待日方通知再行後續處理，並請勿再食用。

大醫生技股份有限公司表示，由於小林製藥的紅麴於日本原廠驗出未知物質，為了安全，大醫生技健字號紅麴膠囊已於第一時間預防性下架、停止供貨。若民眾仍有相關產品，請暫停食用，並可聯絡客服辦理退貨。

大研生醫國際股份有限公司指出，公司「納豆紅麴Q10」產品皆未檢出包含橘黴素、黃麴毒素、有害微生物、西藥、重金屬或其他任何已知有害物質，惟部份原料供應商為日本小林製藥，為保障消費者權益並對產品安全把關，已第一時間下架相關產品並暫停出貨，再全數再三檢驗。若民眾仍有疑慮請暫停食用，公司可安排退貨回收及無條件退款。