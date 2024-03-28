台媒曝TikTok遊說立法院信函　切割北京盼在台灣受公平待遇

TikTok近年來成為全球年輕世代愛用平台，但由於TikTok母公司系出「字節跳動」，在中西方博弈情事下，親西方陣營近年多對TikTok懷抱信息安全疑慮。台媒《聯合報》28日發出獨家披露，指TikTok近期透過公關公司「戰國策」在台灣立法院展開遊說，安排拜會多名立委，透過信函揭露，TikTok強調公司與北京無關、數據絕不會遭中國大陸使用，盼立委支持讓TikTok在台灣享有「公平待遇」。



乘國際上掀起禁抖音TikTok風潮，台灣官方跟進限制公部門資通設備及所屬場域使用，台灣數位部長唐鳳日前更將TikTok定位為「危害產品」。

《聯合報》報道，民進黨副秘書長翁世豪早於本月初爆料，指TikTok在台灣的主要代理商是「戰國策傳播集團」，而戰國策創辦人就是民眾黨不分區立委吳春城，質疑戰國策一條龍式服務，讓民眾黨主席柯文哲在大選期間於TikTok聲量遠遠高於其他候選人。

對於指控，吳春城反駁，戰國策並未參與台灣總統大選，「TikTok在台灣合作的廠商至少上百家，戰國策只是其中一家，為什麼一定要扯戰國策？」

國際上掀起禁TikTok風潮，TikTok開始拜會台灣國會立委，拚享有公平待遇。（REUTERS）

不過，報道披露，近日不少台灣朝野立委都接獲透過戰國策公關公司聯繫，收到一封以「TikTok 大洋洲與台灣公共政策區域總監」為署名的信件，希望能拜訪立委。TikTok拜訪信函指出，「作為數百萬台灣人所使用的娛樂平台，TikTok社群安全是我們的首要之務。3月25日將在台北，希望能夠拜會委員，討論TikTok可以如何精進為台灣社群所做的努力」，另外還指出「針對TikTok平台與平台政策，我們希望往後能夠持續向委員進行說明，也希望委員可以不吝提出對您與選民而言最為關切的議題面向」。

報道援引一名立委說法透露，戰國策公關人員近期帶著TikTok海外高層拜會立委，會中提到TikTok海外公司與中國大陸無關，數據也有做好安全防護不會流至大陸，而且TikTok也會配合警政署、中央選舉委員會做好打擊詐騙、杜絕假訊息等工作，信息安全絕對沒問題，希望立委支持讓TikTok在台灣享有與其他社群平台「公平待遇」。

國民黨團書記長洪孟楷也向媒體證實，TikTok的確前往聯繫，但原本約好的時間，對方又說臨時改期，所以雙方沒見面，他也不知道對方的來意。數位專家、國民黨立委葛如鈞則說，完全沒接到邀請，聽到也相當訝異。民進黨總召柯建銘則直言，「怎麼可能找我們（指民進黨）？」

對此，吳春城回應《中時新聞網》指出，有關媒體報道，有立委接獲TikTok的拜會信件，他鄭重聲明，各人與TikTok毫無關聯，也沒有接獲通知、邀請，對整件事情毫無所悉。

吳春城強調，若對於TikTok拜會信息有需要進一步了解，請直接跟TikTok公司聯繫，與其個人毫無關聯。