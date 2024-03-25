日本旅行｜抖音教取消酒店訂房不賠償秘技｜網民罵無恥旅館誓攬炒｜網上預約酒店，就算有任何原因無法成行，酒店都有權收取即日／前日取消預約賠償金。最近一個以抖音片教授「不能讓酒店知道的秘技」系列影片而爆紅的女性Tiktoker，新片就教人用古惑招數，就算在預約即日取消也不用賠償。雖然影片爆紅，但亦收到大量留言痛罵無恥！



真的不要學．不要映衰香港遊客聲譽

問題Tiktoker叫「るな (@chichamvszi)」，她在影片中一人分演客人／酒店職員兩角，以對話方式一步步教授這「秘技」，並在第一句就提到「教你一招秘技、但記得唔好畀酒店知道」

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日本溫泉酒店回應：「攬炒吧、以後全人類冇得改期！」

日本人（最少表面上）最重視約定，也不想給人增添麻煩，這段影片一邊面教人利用酒店為方便客人因急事改期的機構，改期後再取消，明顯立心不良，做法令人無法容忍。更有溫泉酒店在「X」戶口上大聲言由即日起取消「預約日期變更」，想改期就先「取消－＞賠償－＞重新訂房」以防有人利用漏洞，還大罵：咪當玩呀！！！



換言之這位「るな (@chichamvszi)」不單只沒幫到任何網民走漏洞，反而是爆了這些潛規則出來，令酒店不得不封後門保障自己，以後所有人都不能改期，真正是搞寸party又攬炒。又指涉事的tiktoker自以為很聰明，其實這樣為自身利益去害人，早晚有一日回力鏢害返自己，做事應三思而後行。HK01 HashTECH亦絕不建議各位有樣學樣，映衰香港遊客聲譽。