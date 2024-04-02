首戰即終戰？廣西樂團「回春丹」發文「中國台灣」遭台取消演出

以一曲《鮮花》在網絡掀起熱潮的廣西搖滾樂團「回春丹」，原訂本月 2日首度赴台開唱，並於4月4日至6日參加「台灣祭」，不過回春丹近日在IG、微博發文寫道「從廣西到中國台灣」，引起網民討論，「台灣祭」無預警在官方臉書宣布，取消回春丹演出。



台媒《ETtoday》報道，時常在臉書分享時事的「DJ金寶」發文，廣西搖滾樂團「回春丹」1日在IG、微博發文，「從廣西到中國台灣，明天台北開爐見」，雖然IG貼文刪除了，但文章已被截圖，在網絡上掀起討論，還有網民提到「IG貼文刪了，但微博貼文仍在」。

搖滾樂團回春丹因「鮮花」一曲而爆紅。（IG@回春丹）

隨著兩岸輿論發酵，「台灣祭Taiwan Music Festival」臉書粉專2日中午貼出公告，「對於中國回春丹演出團體在網絡發文造成的紛擾，深感遺憾，在此公告台灣祭的回春丹演出取消，我們希望除了音樂，至少我們還有信念、無法撼動的信念」。

公告表示，原回春丹演出取消，將由三團遞補。

台灣祭Taiwan Music Festival臉書官網發文，宣布樂團回春丹演出取消。（facebook@台灣祭Taiwan Music Festival）

該貼文發出後，引台灣網民一片叫好聲，稱「台灣祭太帥了，今年沒空去明年一定到」、「應該讓他們來感受一下台灣人的想法才對啊」、「支持取消，總比到時候表演發生什麼脫序的衝突，甚至影響到整個台灣祭好」、「可惜了，非常喜歡他們的音樂，但這是嚴重的失誤（或不尊重），決定取消是正確的」。

台灣祭Taiwan Music Festival臉書官網發文，宣布樂團回春丹演出取消。（facebook@台灣祭Taiwan Music Festival）

回春丹於2016年成軍於廣西，由主唱與吉他手劉西蒙、貝斯手郭澤群、鼓手簡丹以及吉他手韋高飛組成，在音樂節目《樂隊的夏天3》中演唱《鮮花》片段走紅，深深吸引了眾多網民，更在YouTube頻道創下破百萬的收看量，團體歌曲多由主唱劉西蒙創作，略帶沙啞的嗓音、和極具穿透力的唱腔，讓許多人一聽就留下深刻印象，不過，早在《鮮花》以前，他們就曾因代表作《艾蜜莉》在內地樂壇掀起熱潮。

此番首度赴台舉行專場，回春丹先前曾透露相當期待，希望音樂方面或是樂團創作上能有很多交流的機會，想多認識台灣以及看見演出時觀眾能給他們最大的熱情。