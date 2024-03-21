李沁證件相被短劇盜用變黑白遺照　律師聲明：未取肖像授權將追責

內地女演員李沁因出演《慶餘年》、《如懿傳》、《楚喬傳》等電視劇而為港人熟悉，但近日有網民發現，某網絡短劇竟將李沁的證件照變成黑白照，在劇情中充當遺照。

3月20日，李沁工作室發布聲明稱，涉事的短劇製作方從未取得任何關於李沁肖像等權益的授權，要求劇方立即刪除相關內容，否則將依法追責。 ​​​



3月20日，李沁工作室發布聲明稱，在短劇播出前及播出過程中，該短劇製作方從未與委托人（李沁）進行過任何溝通，也從未取得任何關於委托人肖像等權益的授權，其行為已給委托人的生活與工作造成嚴重的不良影響。

針對上述情況，律師代表委托人在此鄭重聲明：一、委托人從未與該短劇製作方建立任何合作關係，請該短劇製作方盡快自查並刪撤相關內容。

二、律師已完成針對相關內容的證據保全工作，如相關責任方仍然拒絕刪撤相關內容或不能消除給委托人造成的負面影響，或造成任何其他相關負面影響，律師將根據委托人的授權及要求採取法律措施，追究本次事件中相關責任方的法律責任。

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網民睇法：

遇到造謠的也請及時告黑，該告就必須告，否則某些陰溝裏的東西只會蹬鼻子上臉!

做得好！就是要反擊小人，不能讓她繼續逍遙法外！

P成黑白照有點過分了啊

為甚麽不用劇組工作人員的照片，用別人的照片總歸有侵權風險

支持合理維權

網絡不是法外之地，請謹言慎行！

