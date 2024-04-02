馬英九二訪大陸、美AIT主席訪台　分析：中美共管台海危機

馬英九4月1日二度率團訪問中國大陸，同一天美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）先後與蔡英文和候任總統賴清德會談。輿論認為在5月20日台灣新任總統發表就職演說前，中美正共管台海危機，避免緊張情勢失控。



馬英九在去年清明節前後首次訪陸，今年又在清明節的三天前帶著馬英九基金會「大九學堂」20名青年學子，到中國大陸進行11天參訪交流。

2024年4月2日，馬英九參觀比亞迪深圳總部，國台辦主任宋濤陪同。（中時新聞網）

他這趟是受大陸方面邀請， 4月8日據稱可能在北京與國家主席習近平舉行「習馬二會」。兩人2015年11月7日在新加坡進行首次習馬會，實現兩岸1949年分治以來最高領導人的首次會晤。

訪陸第一天傍晚，國務院台灣事務辦公室主任宋濤在深圳五洲賓館與馬英九會面。相較去年在行程第四天宋濤才現身，今年重視程度明顯提升。

宋濤發言時強調兩岸同胞是一家人，家和萬事興，一家人就該常來往、多聯繫。馬英九回應時說，去年訪陸讓他感受到兩岸「血濃於水，同氣連枝」，兩岸學生互訪交流有效減少緊張對立，說明兩岸「也有透過交往達成和平的可能」。

馬英九當天上午在桃園國際機場啟程前，也形容此行為和平之旅、友誼之旅。他下午抵達深圳時，由國台辦副主任潘賢掌迎接，隨後參訪無人機龍頭企業大疆、互聯網巨頭騰訊。

另一方面，羅森伯格從去年3月上任以來第五度訪台。蔡英文1日午間與她會面時說，台灣會與美國和各民主國家合作，確保區域和平穩定，促進全球繁榮發展。羅森伯格則說，台美關係在今年1月台灣大選後顯著提升，並提到今年是《台灣關係法》立法45周年，該法強調美國必須確保台灣擁有自我防衛能力。

下午與賴清德會面時，羅森伯格強調台海和平穩定攸關台美共同利益，「台灣在區域及國際社會務實且負責任的表現，有助促成此一優先事項」。

綜合坊間評論，羅森伯格這趟訪台，說明美方高度關注主張「務實台獨」的賴清德的就職演說，擔心踩到北京的紅線；同時希望瞭解台灣新政府的國安團隊人選，並密集安排會見朝野領袖，建立跨政黨的台美關係。對於同一天內台灣前總統訪陸、美國特使會見現任正副總統，輿論普遍解讀為，中美雙方正在「520」前共同管控台海危機。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受《聯合早報》採訪時指出，馬英九訪陸雖然無法改變習近平的對台政策方向、扭轉民進黨與共產黨無法交流的固有問題，但能對兩岸目前相對的緊繃氣氛起著舒緩降溫的效果。

他說，馬英九強調的兩大主軸是兩岸不要打仗、推動青年交流，希望促進民間減少敵意、增加善意。這趟準備祭黃帝陵，也傳達兩岸同為中華民族的信號，不要切斷兩岸關係紐帶。

黃介正也是國民黨國際事務部主任，曾在民進黨執政時擔任陸委會副主委，是台灣少有的知美派和知陸派學者。他認為，北京對賴清德的不信任程度比對蔡英文更高，美國在年底大選前高度重視台海和平穩定，因此賴清德應務實通過實際政策作為穩住台海情勢，包括正面看待馬英九訪陸，並在處理兩岸緊張關係、內政與外交困境時，「以守為主，儘量維穩」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

