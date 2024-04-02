馬英九二訪大陸：好男人未必是優秀的政治家

從4月1日登陸深圳開始，台灣前總統馬英九開始了他的第二次大陸訪問旅程。和第一次訪問一樣，馬英九的這次訪問在兩岸也引起了極大關注。特別是他和「老朋友」、國家主席習近平擬於4月8日在北京中南海的相聚，特別具有政治象徵意義。

不少大陸網友認為，馬英九任內未致力於推動兩岸統一，反而縱容台獨意識在台灣流播，加上他已經不是台灣領導人，國民黨也在台灣政壇式微，對台灣政治已經沒有多大影響力，對民進黨搞台獨也已經失去牽制能力，因此他到訪的意義不大，沒必要給他這麼高待遇。

這種認識缺欠了人文歷史與政治厚度。馬英九雖然已經不是台灣領導人，但是作為前領導人，在兩岸因為內戰形成分治局面75年後，在北京這個地方和大陸領導人會面，僅僅就此而言，其歷史性意義就已經具備了。更何況在現實層面，國民黨仍然在立法院佔多數，在台灣地方政治中仍然具有相當影響力，馬在國民黨內的影響仍然不容小覷。而且美國還在不斷武裝台灣、利用台灣牽制中國，民進黨以賴清德、蕭美琴為代表的更激進的台獨勢力也走上前台，勢必進一步加速去中國化。

這種情況下，馬英九作為台灣一隻有代表性的政治力量，敢於公開反對台獨、堅持兩岸一中，堅持九二共識，宣揚自己的中國人身份，敢於頂着島內壓力與質疑到大陸訪問並與習近平會面，這個意義不容低估，也算是有一定魄力。未來中國人寫兩岸歷史，這些正在發生的事情都一定會被寫入其中。

2015年11月7日，習近平和馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。（Getty）

不過，大陸網上有些對馬英九較為激進的評論，也不奇怪。主要有三點原因：一是馬這個人在任內的時候，在與民進黨進行反台獨鬥爭、推動兩岸政治談判等問題上，確實不夠有魄力。他任內兩岸關係雖然創造了歷史，但是政治談判一直被迴避。而且，為了選舉政治需要，他也算是形塑台灣本土意識的推手之一。形塑台灣本土意識本身沒什麼錯，但是當明知這種本土意識會向台獨演進的情況下，還刺激、強化、塑造這種意識，就有點政治自私了。

二是在任內用人上，他似乎很難逃脱小圈子思維，用的都是熟悉的那幾個人，而且還缺乏對下屬的駕馭能力，被王金平等弄得灰頭土臉。他任內委以重任的不少人，後來都走到了他的政治對立面。

三是他存在政治潔癖，被稱為「不粘鍋」，做事瞻前顧後，患得患失。就個人來說，潔癖是很好的私德，但是對政治人物來說，「潔癖」卻是致命的。政治這種事，不管何種體制，本質上都是門厚黑學，需要有必要的手腕，政治學稱之為「必要之惡」，馬英九在這個方面存在明顯缺陷，與之相比，李登輝和民進黨的政治人物在這方面顧忌就少得多。

馬英九出身名門，世界名校畢業，形象儒雅俊朗，照顧體貼家人，現在已經74了，身體還相當健康。政治上，他擔任過台灣領導人，頗有現代民主與傳統文化涵養，不忘祖訓，認同自己的中國人身份。卸任後更是放膽直批台獨，不再諱言統一。各方面看，馬英九都具備了中國男人的優點，是個好男人。唯有在政治魄力、政治能力、用人馭人三件事上，他確實存在明顯短板，故而稱不上是一個優秀的政治家。（文章摘自微信公眾號杭子牙）