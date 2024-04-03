台灣花蓮地震｜多地警報未響引眾怒　台氣象署道歉：預估震度偏低

台灣中央氣象局稱，4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25.0公里，深度為15.5公里。不過這次地震全台有感，卻有多地民眾反映手機地震警報未響，引起不少討論。



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這次地震震央位於台灣東部海域，最大震度花蓮縣6級；宜蘭、苗栗、台中、彰化、新竹縣、南投、桃園、新北、台北5級；台東、嘉義、雲林、高雄、新竹市、台南、基隆、屏東4級；澎湖3級、連江2級、金門1級。全台感受到強烈晃動，時間長達1分多鐘，後續8時及8時11分餘震不斷。

地震發生不久後，台灣知名網路論壇「PTT」瞬間湧入近7萬人回報各地情況，有網友形容此次地震和921有得拚，路上電線桿、紅綠燈全部都在搖，搖到快要倒的地步，但手機警報竟然沒響，「我是國家級邊緣人，只有我沒收到？」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「台北我也沒收到」、「高雄搖很大也沒警報 」、「新竹市沒收到 」、「新北也沒有QQ」。但也有人表示，其實在地震前就收到，還有充足時間能走到戶外避難，「彰化人有收到，響完直接爆搖」、「台南有，早30秒」、「開會好幾台手機同時響起」、「台中南屯有」。

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對於這個現象，台灣地震測報中心說明，由於初報預估規模較小，預估震度偏低，包含雙北（台北、新北）等6處地區地震震度未達發布標準。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天上午7時58分18秒及24秒發布了2次手機地震警報。其中實際震度達4級以上，但預估震度未達4級而沒有發布的區域為桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如6地。

吳健富說明，強震即時警報主要通報管道（PWS、學校通報、電視台插播）都有對外發布，PWS警報門檻為震度4級以上，部分地區預估震度僅3級，因此警報範圍未涵蓋到。

另外，吳健富表示，預估震度偏低原因，是由於警報預估規模分別為6.2及6.8，低於後續正式測報的7.2，造成部分地區預估震度偏低。吳健富指出，由於東部海域相對地震站較少，因此預判會有落差，地震中心持續檢討改進。

吳健富也提醒，截至上午9時50分已有約26起餘震，以8時11分規模6.5是較大的餘震，但由於強震後，建築物若有損傷，稍微的地震也可能造成災害，因此還是提醒民眾留意。

台灣氣象署地震測報中心也補充說明，地震震度分級是對照最大地動加速度值（Peak Ground Acceleration, PGA），PWS警報門檻為震度4級以上，也就是PGA25以上，今天初報雙北預估PGA約23.4。