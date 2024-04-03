台灣花蓮地震｜內地專家分析成因：或有海嘯發生但幅度不會很大

台灣花蓮近海今日（3日）上午發生7.2級地震，為自1999年9月21日的「921大地震」後，最大的地震規模。截止目前，地震至少造成1死50傷。

除台灣外，內地浙江、福建、廣東等沿海多地均有震感，多條鐵路線路晚點停運。針對此次台灣花蓮地震，《中新網》引述國家自然災害防治研究院首任院長、中國地質大學（北京）教授徐錫偉的分析報道稱，這次地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊之間俯衝帶上的一次地震，同時，本次地震為「逆衝型地震」，在台灣地區東海岸花蓮附近可能會有海嘯發生，但「估計海嘯的幅度不會很大」。



徐錫偉介紹，這次地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊之間俯沖帶上的一次地震。發震區域位於菲律賓海板塊向北西斜向俯沖地帶，由於菲律賓海板塊的斜向俯沖在台灣地區及其東部海域除俯沖帶外，還發育了左旋走滑的縱谷斷裂(陸地)及其以西的近南北向逆斷層系。

徐錫偉表示，這個位置發生地震的特點是：板塊間碰撞俯沖導致地殼強烈縮短和斜向剪切變形，高震級地震頻發。

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此次地震後，自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局地海嘯。並接連發布海嘯Ⅱ級警報（橘色）、海嘯Ⅰ級警報（紅色）。對此，徐錫偉表示，本次地震為逆沖型地震，在台灣地區東海岸花蓮附近可能會有海嘯發生，但估計海嘯的幅度不會很大。