台灣花蓮地震｜新北市3級強震 中和倉庫震塌屋頂下滑
撰文：ETtoday
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4月3日日早7時58分發生規模7.2地震，災情頻傳，稍早IG帳號「『富』家子弟攝影日常」貼出倉庫被震垮的照片，畫面相當驚悚。針對此次地震，新北市政府指出，市府已啟動「0403地震專案」，到目前為止共有78宗災情。
IG帳號「『富』家子弟攝影日常」稍早在Threads上發文表示，「我家隔壁的倉庫被震垮了！」並透露地點在中和、板南靠連城路一帶，事發當下讓他嚇了一大跳。
從畫面可見，倉庫屋頂明顯歪了一邊，且塵土飛起，看起來相當恐怖。其他網民看到照片後，也紛紛直呼：
．「有人受傷嗎」
．「希望裏面沒人」
．「為甚麼在我家後面，好恐怖」
．「願房裏沒有人」
全台於4月3日早上約8時發生規模7.2大地震，震央位於花蓮，新北市也有3級震度，新北市隨即啟動一級開設，市長侯友宜並即刻前往市府9樓災害應變中心瞭解狀況。侯友宜表示，到目前為止有78件災情，中和倉庫有受困的民眾已經搶救出來。另外，新店也有5件房子疑似有受困的民眾，也在搶救當中，這當中特搜大隊已經待命。
更多台灣地震災後狀況：（按圖了解）
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