台灣花蓮地震｜台專家示警：未來恐有8級強震　大家要有心理準備

台灣花蓮近海今日（3日）上午發生7.2級地震，為自1999年9月21日的「921大地震」後台灣最大的地震。



台灣地震專家、中央大學合聘教授馬國鳳表示，這次發生7級地震是在預期中；而在1920年花蓮外海曾發生8級強震，現在已經發生7.2級地震，未來可能還會發生8級強震，要有心理準備，「但多久之後會發生，現在很難說」。



台灣地震專家、中央大學合聘教授馬國鳳表示，未來可能還會發生規模8級強震，要有心理準備，但多久之後會發生，現在很難說。（取自中央大學官網）

台媒報道，馬國鳳表示，這次地震是台灣造山運動造成板塊運動的能量釋放，和琉球海溝有關。

馬國鳳表示，學者會根據台灣造山運動，分析在30年、50年、100年，分別會大概累積多少能量，以及如何釋放能量。以今天花蓮7.2級強震來說，平均每60年至100年就會發生1次規模7級以上地震，所以發生規模7級地震是在預期中。

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根據歷史文獻紀載，1920年花蓮外海曾發生規模8.0級強震，而包括台大地質系榮譽教授陳文山、中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心研究員李錫堤都曾示警，東部外海可能出現規模8.0級的海溝型地震，並被專家列為台灣最需要注意的四大地震帶之一。

馬國鳳也認同稱，對於花蓮外海的琉球海溝地震，對於投入地震潛勢研究的學者，都認為這次地震不意外，甚至未來可能有規模8級強震，是可以預期的，「大家要有心理準備」，但到底要多久之後才發生，現在很難說。