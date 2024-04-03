台灣花蓮地震｜鐵公路全震斷花東成孤島　台交通部長：先靠海運

台灣中央氣象局稱，今日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25.0公里，深度為15.5公里。

目前往花東的鐵公路都因地震中斷。台交通部長王國材表示，現仍有餘震，必須等到穩定後才能預估工期，搶修時程不太樂觀，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。



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今天上午台灣東部海域發生地震，蘇花公路崇德隧道口前因落石，雙向交通受阻，台鐵礁溪、鳳林列車暫無法行駛。

台立法院交通委員會今天召開「道路交通管理處罰條例」修法公聽會，邀請交通部長王國材列席。王國材在立法院受訪指出，這次地震嚴重，目前東部宜蘭礁溪到花蓮鳳林鐵路都中斷，還有多處坍方落石。

王國材表示，台九線蘇花公路大清水隧道北上清水橋掉落，現在花蓮仍有餘震，搶修人員還無法進去，必須等到穩定後才能預估工期，但搶修時程估起來不太樂觀。

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王國材指出，現在往花東的鐵、公路都中斷，會先搶通台鐵，目前台鐵宜蘭-花蓮-鳯林線不通，預估明天首班車可搶通西線，單線雙向行車，明天中午搶通東線，恢復雙線行車。

王國材表示，目前已啟動海運接駁計畫，從蘇澳港接駁到花蓮港，台北快輪稍早已從基隆港出發，下午會到蘇澳港，啟動蘇澳到花蓮港接駁，也會與連江縣政府連絡，今天新台馬輪適逢連假前已全滿，明天就會加入接駁，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。

王國材指出，空運部分也會請民航局協助，目前花蓮機場沒問題，可透過空運協助運輸救援物資，不過航空客運這幾天適逢連假都已客滿，再不然可能就要靠南迴協助。