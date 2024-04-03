台灣花蓮地震｜強震下仍有愛！婦產科護士第一時間保護剛出生嬰兒
撰文：中天新聞網
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7.2地震震撼全台，災情畫面曝光令人觸目驚心。但是在危急時刻也可以看見人性溫暖。新北市《愛麗生婦產科診所》監視器就記錄到地震發生當時，一群護士緊急衝向剛出生的嬰兒們，第一時間護住嬰兒，也立刻根據醫院的SOP將嬰兒抱到安全的地方，畫面曝光，讓新手爸爸媽媽安心，感動無數網友。
2024年4月3號07：58分發生規模7.2地震，全台灣都在搖晃。從《愛麗生婦產科診所》的監視器畫面，可以清楚看到，剛出生的嬰兒們，正乖乖的躺在床上，等待護士阿姨餵奶、拍背等照顧。沒想到突然地震發生了，護士們立刻緊急衝向剛出生的嬰兒們用身體護住，等待空檔，沒有多少思考時間，火速根據醫院的SOP將嬰兒抱到安全的地方，畫面曝光，讓新手爸爸媽媽安心，也感動無數網友。
《愛麗生婦產科診所》表示，地震大，地震當下，2樓嬰兒室監視器畫面拍到護理人員，訓練有素快速將嬰兒床們全部集中，並抱起疏散。院內每一年都會固定做防災演練，訓練同仁如果遇到其他的天然災害應該怎麼做防應措施，不論是醫護人員或是櫃台同仁，也都絕對會在第一時間採取最安全的措施，確保嬰兒的安全。讓入住的準媽媽爸爸、新手媽媽爸爸放心。
更多台灣地震災後狀況：（按圖了解）
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