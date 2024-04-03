台灣花蓮地震｜台北大樓電梯急墜上演「大怒神」　7人受困1人骨折

台灣花蓮近海今（3）日上午發生7.2級地震，全台皆有震感，位在台北市羅斯福路二段，樓高26層的飛碟電台大樓，在強震來襲時，其中一部電梯受到劇烈晃動，瞬間如同自由落體般由26樓往下墜落，幸電梯機制發揮作用急剎，卡停在13至14樓之間，但電梯下墜煞停時，仍造成1人腳不慎骨折。經台北市消防局救難人員搶救，全數脫困。



據了解，位在台北市中正區羅斯福路二段102號的飛碟電台大樓，是飛碟廣播電台結合其它8家廣播電台所成立的廣播聯播網，於1996年10月16日開播，又稱為飛碟聯播網、飛碟電台或飛碟。

台北市消防局表示，飛碟電台大樓總計配備有6部客梯和1部貨梯，採取分邊設計，1樓至15樓一邊、15樓至26樓一邊，發生「墜落」事件的是15樓至26樓這側的高樓層電梯。

消防局表示，強震發生時電梯內有7人搭乘，電梯受到劇烈搖晃瞬間向下墜落，當時疑因極速下墜和剎停，事發當下電梯不知從幾樓開始下墜，最後卡在13至14樓之間，但仍致使1名乘客腿部支撐和受力不當，造成骨折。

飛碟電台主持人蕭彤雯曝光飛碟大樓電梯下墜意外的照片，表示她有同事也受困其中。（翻攝蕭彤雯臉書）

北市消防局據報到場，救援人員從15樓將電梯門打開，並用繩索垂吊進電梯內，將垂下的繩索套住乘客，由15樓門口的救援人員將對方一個個拉上去。傷者則迅速送往醫院急救。

前主播、飛碟電台主持人蕭彤雯則在臉書發文，表示公司所在的大樓地震發生電梯墜落事件，驚呼這根本是「大怒神真實版電梯驚魂」。