台灣地震｜10死逾千傷705人仍受困　餘震400多次　晚上再有5.1級

台灣花蓮近海4月3日發生7.2級地震，災害應變中心統計至今晚（4日）8時40分止，全台10死、1,099傷、705人受困及15人失聯，失聯者有4名外籍人士，分別為印度籍1人、加拿大籍1人及澳洲籍2人。晚上10時30分，花蓮近海再發生5.1級地震，震源深度10公里。



2024年4月4日晚上10時30分，台灣花蓮再有5.1級地震。（台灣中央氣象署截圖）

有感餘震正穩定減少 氣象署籲勿鬆懈

根據氣象署統計，截至今晚8時04分，累計餘震數達400次，最強達到6.5級。 氣象署表示，有感餘震在穩定減少中，但仍提醒民眾勿因餘震減緩而掉以輕心。

災害應變中心至今接獲約2,500宗災情報告，有960多人疏散撤離，逾500人正受收容安置。

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部份住戶仍停水斷電 天王星大樓明拆除

地震後嚴重傾斜的花蓮天王星大樓，當局在完成蒐證，調查是否涉及人為疏忽後，決定明早（5日）清拆。

水電供應部份，經濟部表示，全台曾有近37.3萬戶停電，現仍有太魯閣台8線及大清水隧道337戶停電，待道路搶通後立即派員搶修；全台曾16.3萬戶曾停水，現餘3,776戶，部份修復時間尚無法確認，均已調度水車供應。

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7縣市未發警報 氣象部門將檢討

對於地震期間，台北、新北和高雄等7縣市雖然震度達到5級或以上，但沒有收到警報，氣象部門承認警報系統低估部份地區的地震強度，未來將調整發布門檻。