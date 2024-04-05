防震神器！日民眾激推這便宜好物　用家分享心得讚：穩固易清洗

【台灣地震／日本地震】繼台灣花蓮昨日（3日）早上7時58分發生7.2級地震，日本福島縣外海今日（4日）中午12時16分亦發生黎克特制6級地震。由於兩地均處於地震帶，不時發生地震，民眾最擔憂莫過於家中貴重物品會跌落地面受損或傷人。日本有媒體曾介紹1款「防震神器」，只要將其黏貼在物件下，便能有效將衝擊與震動力減低，以避免地震時所帶來的傷害。當地有民眾亦曾在社交平台分享用後感，大讚將「神器」張貼在玻璃瓶或模型展示盒後，更顯穩固。



日本有媒體推薦1款「防震神器」－透明凝膠墊。（台灣DAISO圖片）

日本媒體「イエモネ / iemone」較早前曾報道，推薦1款在普通家品店都能購買的「防震神器」，它就是透明凝膠墊。該產品設有2種呎寸可供選擇，分別是40x40毫米、厚5毫米，以及50x50毫米、厚3毫米。1張售價為49元新台幣（約12港元），內裏共有4張凝膠墊，若然同時使用4張凝膠墊，負重力更可高達36公斤。

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至於使用方法亦非常簡單，只要根據物件挑選承重重量，並剪裁呎寸，再將透明凝膠貼在物件下即可。凝膠墊可使用於書擋、電熱水壺、焗爐、花瓶、加強拉桿以及座鐘底部，其原理是透過凝膠材質分散震動力，將衝擊與震動力道降至最低，避免地震所帶來的傷害。加上它易於拆卸清洗，之後能重覆使用，既環保又方便。

日本亞馬遜同樣有售賣透明凝膠墊。（日本亞馬遜截圖）

透明凝膠墊不但可以在DAISO購買，在日本亞馬遜同樣亦有售賣。日本當地有不少民眾曾在社文平台X（前稱Twitter）分享使用心得，有人選擇張貼在玻璃瓶或模型展示盒底部，或貼在冰箱等較笨重的家電下方，以防止刮傷木質地板，並大讚黏貼凝膠墊後更為穩固，令人放心。

（綜合）