台灣花蓮地震｜未如24年前921地震那麼絕望？網民熱議2大關鍵差別

台灣花蓮於4月3日發生規模7.2強震，導致全台劇烈晃動，讓不少台灣人回想起24年前921大地震。對此，有網民好奇，是這次花蓮7.2地震恐怖，還是921當下比較恐怖？貼文一出後，立刻引起廣大網民熱議。



這名網民在PTT以「今天的地震為何沒有921的絕望感」為題，指出這次花蓮地震規模7.2，跟921大地震差不多，搖的很久也覺得很恐怖，但921當天一早全國直接放假，但這次花蓮強震卻要上班上課，好奇兩者到底差在哪？

台灣花蓮在7.2級地震發生後災況：（按圖了解）

+ 7

停電+網路不通 增加恐懼感

貼文一出後，多數網友直言921大地震恐怖的關鍵在於「停電」，紛紛表示：

．「沒電真的可怕，連災情怎樣，救援進度到哪都不知道」

．「當年連手機都不通」

．「當時只有蠟燭或手電筒可以照明，然後聽廣播」

．「921真的恐怖多了，會說今天比較可怕的，基本都沒經歷過921」

．「921光全國停電就可怕多了」

．「當初網絡不普及，當然有絕望感」



此外，也有內行網民指出，921大地震搖了足足100多秒，後續還有規模6以上的餘震，和花蓮強震強度完全不同。另外，921大地震先左右，後上下搖，之後上下左右狂搖，對比花蓮強震，多數左右搖晃，沒有明顯感到上下搖晃。

相關文章：台灣花蓮地震｜更多災情畫面曝光！大量砂土狂瀉似瀑布、校園被毀

+ 18

延伸閱讀：

她搭電梯遇強震嚇到腿軟 鄰居高中生弟弟鎮定救援暖到爆棚

高雄青旅「床墊房」1晚要價2700！他狠酸「謝謝國旅」 老闆慘痛下場曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】