台灣地震｜日本宣布捐100萬美元賑災　台府：台日關係｢善的循環｣

台灣花蓮近海3日早上發生黎克特制7.2強震，日本外務大臣上川陽子5日下午在例行記者會宣布，日本將捐贈100萬美元協助花蓮地震災後重建工作。台灣總統府、外交部隨後同聲表達誠摯感謝。



花蓮發生強震後，日本各界高度關注。日本首相岸田文雄第一時間在社群網站表示，「台灣是重要友人，日本願意提供援助」。連日來，日本媒體大幅報道，日本的金融機構、超商等紛紛設募款帳號或捐款箱要協助花蓮災後重建。

日本外務大臣上川陽子在5日下午的例行記者會上，首先就台灣東部發生地震，帶來災情，自言內心沉痛，並重申祈願罹難者在天之靈安息，對遺族表達慰問之意；此外，也祈願傷者早日康復，失聯者能早日尋獲。

日本外相上川陽子代表日本政府對台灣花蓮地震，傳達慰問，並宣布捐助100美元協助賑災。（FB@日本外務省）

上川強調，日本與台灣一直以來是重要的友人，包括COVID-19疫情期間在內，台日患難中相扶持。同時，上川再就今年年初日本能登半島地震之際，台灣施予暖心的龐大支援，重申感謝。

上川表示，今次台灣大地震，日本希望能盡些力量，將透過日本台灣交流協會對台灣提供100萬美元的緊急無償資金協助。「對於災民的救援與災區的早日復興（重建），只要台灣方面有需求，日本將積極提供支援。」

隨後，台灣總統府發言人林聿禪回應表示，日本政府對台灣的關懷及援助，台灣政府及人民表達誠摯感謝。林聿禪表示，在本次花蓮震災發生後，除了日本朝野各界人士對台灣的關懷，日本地方政府、企業及民間皆自主發起捐款行動，充分展現台日間相互扶持的珍貴情誼。台灣政府再次對日本政府至全體社會的關懷及援助表達誠摯感謝，期盼台日友誼長存，未來一同在國際間擴散「善的循環」，成為國際社會中溫暖堅韌的力量。

台灣外交部也就日本政府及人民的溫暖慰問與援助表達由衷感謝，示意會將日方善款交由主政機關統籌作為災區重建使用，期盼台日間的良善力量能夠持續擴散，為國際社會互助合作奠定堅實基礎。