台灣花蓮地震｜台積電數小時迅速復工　美媒：展現耐震力改進成果

台灣花蓮近海4月3日發生7.2級地震，然而晶片製造巨頭台積電不但沒有蒙受重大損失，員工更在數小時內復工。據美媒報道，這展現台積電如何從過往經驗學習改進耐震力的成果。



美國雜誌《財星》（Fortune）引述台積電報道指出，在地震發生後及隨之而來的餘震期間，公司預防性疏散部分產線員工，並且暫時停工。事後，台積電通報有少數生產設備受損，並將持續進行檢查以確認所有受損情況。不過在地震發生後10小時，其設備復原率就經已達70%以上，且主要機台皆沒受損情況，包括所有極紫外光（EUV）曝光機。

周四（4日）晚間，台積電表示其晶圓廠設備復原率已超過80%，新建的晶圓廠如晶圓18廠在當晚皆可完全復原。

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據台灣中央氣象署資料，台灣每年約有2200次地震，其中200多次為有感地震。面對如此情況，台積電不得不在運作方式上作出必要改變。報道稱，這次地震可見台積電在靈活應對自然災害上已有經驗。

其實，早在1999年「921大地震」後，台積電已把新建廠房建築主結構的耐震係數較現行法規提高25%。2015年又再部署一套地震預警系統。2016年2月6日，規模6.6級地震衝擊台積電南科廠，事後台積電強調，當年第一季出貨量受影響程度不超過1%，而實際上當季出貨量確只較前季減少1.8%。該場地震後，台積電還加強天花板斜撐，並對塔式晶圓儲存設備增加止滑片防止滑動。