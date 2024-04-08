黃子佼再遭指控涉強姦！K小姐稱17歲被騙拍泳裝：沙發上侵犯1分鐘

台灣藝人黃子佼去年6月被網紅Zofia控告強吻、誘拍裸照，陷入「#MeToo」風波，最終獲判不起訴。不過Zofia聲稱，目前還有一名受害者指控黃子佼性侵，案件仍在受審，沒想到7日（周日）她再收到化名「K小姐」的私訊，對方稱在2006年時遭黃子佼強姦，同樣被以拍藝術照為由騙至黃的工作室性侵得逞。



網紅Zofia化名「K小姐」的私訊。（Zofia）

Zofia轉發「K小姐」的私訊長文稱，K小姐當時剛從高中畢業、進入大學，因為對演藝圈充滿嚮往，輾轉被安排去上了黃子佼的節目。沒過幾天，她就接到黃的短訊，希望可以加她通訊軟件，此後長達1年多的時間，黃都持續傳訊息噓寒問暖，親切態度、加上同校校友的身份，讓她逐漸卸下戒心。

2006年8月，黃子佼稱將舉辦攝影展，約K小姐到台北內湖的住處拍照，條件是要穿著泳裝，當時年僅17歲的她雖然覺得不妥，卻又不好意思拒絕，只好抱著答謝對方一路關心的想法赴約。抵達住處後，黃陸續引導她換穿泳裝，近距離拍攝在沙發上的各種姿勢，然而黃的鏡頭越靠越近，進一步要求她穿露更多的比堅尼。

長文稱，「他出手調整我姿勢時，不時會撫摸我敏感部位，甚至到了後來，竟然跟我說希望我解開上衣為藝術犧牲」，誰料K小姐脫衣後，黃子佼直接跨坐到她身上、把她泳褲撥開強姦得逞。

長文稱，事發後K小姐陷入嚴重憂鬱，甚至與數任男友都無法有正常的親密接觸，經過多次諮商治療仍未去除陰影：「我想最大的解藥，應該是黃先生一句認錯和誠心的悔改道歉吧？」

台媒指，黃子佼妻子孟耿如在Zofia公開「K小姐」的私訊後關閉所有社交媒體，杜絕所有外界聲音。

黃子佼近日被揭露從色情偷拍論壇「創意私房」購買成人影片，其中有7部涉及未成年人士，最終遭判決緩起訴2年處分，需支付公庫120萬元新台幣，以及寫下1200字悔過書。為此黃子佼和孟耿如先後道歉。

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