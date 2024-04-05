黃子佼再陷購未成年少女偷拍片風波！民進黨黃捷：這是犯罪非性癖

藝人黃子佼性騷案衍生出案外案，黃子佼被揭露從色情偷拍論壇「創意私房」購買成人影片，其中有7部涉及未成年。民進黨立委黃捷表示，這不叫性癖，那叫犯罪，很想問那些製造、散佈、持有、觀看影片的人，如果這些受害者是自己的小孩、親戚或朋友，作何感想？黃子佼有女兒，又是甚麼心情？



黃捷表示，黃子佼花錢購買偷拍論壇影片，其中有七部是未成年少女，那不叫性癖，那叫犯罪，去年性暴力防制四法開始施行，持有、散佈兒少性影像以及製造Deepfake性影像，都是刑事犯罪。

黃捷說明，使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為之性影像案件，最高可處10年有期徒刑；散佈兒少性影像，最高可處7年有期徒刑；無正當理由持有兒少性影像則由行政罰修正為刑罰，最高處1年有期徒刑；境外犯散布兒少性影像罪，都納入處罰，以嚴懲散佈兒少性影像者。

黃捷指出，面對這些性影像，能做的除了不斷修法嚴防、嚴懲，最根本的就是不要成為加害者。購買與偷拍，行為都一樣惡劣，都是助長性犯罪產業與市場的共犯，不值得同情。最近的日劇《極度不妥》的男主角是一位中年父親，面對日常各種騷擾問題，他說「不能對女兒說的話就不要說，不能對女兒做的事就不要做」。

黃捷表示，對於兒少性剝削影像，請大家不點閱、不下載、不轉發，切勿以身試法。作為一個曾受數位性暴力所苦的受害者，看到這些事都非常不適，也不願再看到任何人受害，若有人不幸受害，衛福部建置的「性影像處理中心」也提供申訴管道。

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